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Accept

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|||| 17 июл 2022

Участники ACCEPT сочиняют новый материал



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В новом интервью VWMusic гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос, сочиняют ли он и его коллеги по группе новый материал для продолжения альбома 2021 года "Too Mean To Die":

«Да. Мы только что подписали новый контракт с Napalm Records, и они отчаянно ждут нового альбома. Сейчас мы работаем над новыми треками. Пока мы в туре, я сижу в своей комнате и играю на гитаре, то есть собираю новые идеи. Безусловно».

Wolf также подтвердил, что у него есть планы по выпуску третьего сольного альбома, следующего за "Headbangers Symphony", который вышел в 2016 году:

«Я начал работать над кое-какими треками. Но, по правде говоря, период пандемии был не самым творческим для меня временем. Началась полная изоляция, а мы были в середине процесса записи альбома "Too Mean To Die", так что несколько месяцев мы радовались: "О, теперь у нас есть время и нам не нужно волноваться. Мы можем не торопиться с этим альбомом". Потому что мы думали, что через шесть месяцев всё снова придёт в норму и начнутся гастроли, но потом прошло шесть месяцев, и всё осталось так же. Тогда мы подумали: "Ну ладно, может быть, этот тур просто отложится ещё на полгода или год". А потом прошло время, и он снова был отложен. Так что это было похоже на нервотрёпку. Как будто ты сидишь в аэропорту и думаешь, что самолёт вылетит через тридцать минут, а потом проходит тридцать минут, ещё тридцать минут и ещё час. Именно так я себя чувствовал. Это не было чем-то вроде: "У тебя теперь два года отпуска. Так что не торопись и будь креативным". Это было странное время для меня».

По словам Wolf'a, он уже записал несколько треков и идей для своего третьего сольного альбома:

«Но сейчас я сосредоточен на ACCEPT и завершении этого тура. Мы ещё не гастролировали в поддержку последнего альбома, и я хочу это сделать в первую очередь. Так что я не могу дождаться, когда снова окажусь в туре с ACCEPT и как следует пройдусь по этому альбому. Когда придёт время, я обязательно отправлюсь в студию и буду работать над новым классическим альбомом. Но на всё это нужно время. Я имею в виду, что работа над классикой отнимает очень много времени».




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