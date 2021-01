сегодня



Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT



В рамках недавней беседы с Dead Rhetoric лидер ACCEPT WOLF HOFFMANN ответил на вопрос о том, думал ли он о биографии:



«Если отвечать коротко, то я вряд ли на это пойду. И скажу почему: я не получаю удовольствия, копаясь в прошлом. Мне больно даже говорить о предыдущих альбомах из прошлого, 70-х, 80-х и 90-х. Это заставляет меня переживать эти моменты. В карьере случается много разных событий, некоторые из них хорошие, некоторые — не очень. Возвращаться к этому мне никогда не нравилось. Пусть прошлое остаётся в прошлом, давайте двигаться дальше, в будущее. Я написал песню "The Best Is Yet To Come" по этой причине — это моя жизненная философия. Мне не нравится возвращаться назад и заново переживать старые моменты. Я нахожу это неприятным».







+2 -1



( 3 ) просмотров: 392