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Accept

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12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!
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Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT



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В рамках недавней беседы с Dead Rhetoric лидер ACCEPT WOLF HOFFMANN ответил на вопрос о том, думал ли он о биографии:

«Если отвечать коротко, то я вряд ли на это пойду. И скажу почему: я не получаю удовольствия, копаясь в прошлом. Мне больно даже говорить о предыдущих альбомах из прошлого, 70-х, 80-х и 90-х. Это заставляет меня переживать эти моменты. В карьере случается много разных событий, некоторые из них хорошие, некоторые — не очень. Возвращаться к этому мне никогда не нравилось. Пусть прошлое остаётся в прошлом, давайте двигаться дальше, в будущее. Я написал песню "The Best Is Yet To Come" по этой причине — это моя жизненная философия. Мне не нравится возвращаться назад и заново переживать старые моменты. Я нахожу это неприятным».

ACCEPT



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Kiskenbassker


12 янв 2021, 12:39		Зря он так. История Accept - дело тёмное, особенно в 70-х. Вот и просветил бы. Было бы всё, что он говорил на эту тему в интервью, в одном месте. А Удо тогда бы написал свою версию. И где-то посередине была бы истина.

sibterminator


12 янв 2021, 12:48		Мне кажется биография Вольфа просто будет скучнейшей книгой. Еще и с разбором чье название (тупое которое) и кто д"Артаньян.

olly71


12 янв 2021, 12:54		Зря он так . Разный околомузыкальный мусор издаёт свои биографии непонятно для кого а вот его жизненный путь я думаю многим был бы интересен .


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