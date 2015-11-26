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Accept

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2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста

28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

23 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT
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|||| 2 окт 2020

Новое видео ACCEPT



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"The Undertaker", новое видео группы ACCEPT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Too Mean To Die", выходящего 15 января на Nuclear Blast.

ACCEPT Releases Music Video For New Single








Like!+7Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать 14 )

hansi_hrb


2 окт 2020, 20:50		Клип не демон времени, но тоже обоссание.

michael777


2 окт 2020, 20:58		Всё, нет больше Акцепта...

_Mindtraveller


2 окт 2020, 22:01		Видео - так себе, песня - ну вроде бы и ничего, но достаточно невыразительная...

Exceptional


2 окт 2020, 22:07		Напомните, а зачем им третий гитарист? А то из песни не понятно.

YNWA


2 окт 2020, 22:21		Нафталиновая хуита для старпёров в обоссаных колготках.

Kaval


2 окт 2020, 22:23		А где Уве???

KillTimer


2 окт 2020, 22:27		Шляпа какая-то

Red One


2 окт 2020, 23:18		Меня хватило на полторы минуты, прежде чем выключить этот позор.

michael777


2 окт 2020, 23:35		Red One
+1

flagofhate


2 окт 2020, 23:43		А где Эйм?)

Aiming High


2 окт 2020, 23:47		Жду когда все ущербы неудачники отпишутся.По новости - в клипах и обложках не разбираюсь(мне пох),песня огонь.Не сомневаюсь,что грядущий альбом будет шедевральным.

Darkside.ru Member

Starbreaker


3 окт 2020, 00:00		Фанаты такие фанаты.

Тоже выдержал пару минут. Очень плохо, увы(

grgr


3 окт 2020, 00:05		Aiming High, поторопился. Не все они отписались.

Saint Portnoy


3 окт 2020, 01:13		hansi.... - по клипу - в точку!!!!
Песня, на удивление, неплоха


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