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Лидер ACCEPT : «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»



В рамках недавнего разговора с Metal Empire лидер ACCEPT Wolf Hoffmann поговорил о происхождении необычного названия коллектива:



«Оно действительно существовало до того, как я присоединился к группе, хотите верьте, хотите нет. Ребята уже пару раз выступали под этим названием на местном уровне. По сути это была локальная группа, и у них уже было такое название. Я никогда не был полностью доволен им, но, конечно, оно прилипло, и мы сохранили его на протяжении многих лет. Я думаю, если бы не вышел альбом, вернее, знаю, что так оно и было — есть альбом [блюзовой] группы под названием CHICKEN SHACK. И у них был альбом [в 1970 году] под названием "Accept". И я всегда думал: "Как странно... Насколько всё это странно... Почему назвали металлическую группу в честь альбома CHICKEN [SHACK]?" Но они сделали это, это уже был решённый факт, и мы придерживались этого названия все наши годы. Но это всё равно немного странно, да».



На вопрос, что для него лично значит название ACCEPT, он ответил:



«Да ничего, правда. Это просто название. Я никогда не считал, что это имя связано с металлом. Я имею в виду, что фанаты говорят мне, что им нравится это имя, — они думают, что оно великолепно. Но я всегда думал, что ACCEPT... Его значение на самом деле не очень соответствует металлу, не так ли? Название уже было таким, когда я присоединился к группе, и мы придерживались его все годы. И через некоторое время ты забываешь о нём, о том, что оно на самом деле означает, потому что ты так привык к его использованию. Но я никогда не думал, что это блестящее название для коллектива. Я считал, что у других групп есть гораздо более крутые названия, как, например, в случае с BLACK SABBATH или JUDAS PRIEST, — это абсолютно по металлу! С другой стороны, есть несколько глупых названий групп, таких как DEF LEPPARD; я никогда не думал, что это очень круто... Всё это несколько странно. Я уверен, что есть примеры в обоих направлениях, и мы находимся где-то посередине».













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