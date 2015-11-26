Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 30
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 26
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора с Metal Empire лидер ACCEPT Wolf Hoffmann поговорил о происхождении необычного названия коллектива:

«Оно действительно существовало до того, как я присоединился к группе, хотите верьте, хотите нет. Ребята уже пару раз выступали под этим названием на местном уровне. По сути это была локальная группа, и у них уже было такое название. Я никогда не был полностью доволен им, но, конечно, оно прилипло, и мы сохранили его на протяжении многих лет. Я думаю, если бы не вышел альбом, вернее, знаю, что так оно и было — есть альбом [блюзовой] группы под названием CHICKEN SHACK. И у них был альбом [в 1970 году] под названием "Accept". И я всегда думал: "Как странно... Насколько всё это странно... Почему назвали металлическую группу в честь альбома CHICKEN [SHACK]?" Но они сделали это, это уже был решённый факт, и мы придерживались этого названия все наши годы. Но это всё равно немного странно, да».

На вопрос, что для него лично значит название ACCEPT, он ответил:

«Да ничего, правда. Это просто название. Я никогда не считал, что это имя связано с металлом. Я имею в виду, что фанаты говорят мне, что им нравится это имя, — они думают, что оно великолепно. Но я всегда думал, что ACCEPT... Его значение на самом деле не очень соответствует металлу, не так ли? Название уже было таким, когда я присоединился к группе, и мы придерживались его все годы. И через некоторое время ты забываешь о нём, о том, что оно на самом деле означает, потому что ты так привык к его использованию. Но я никогда не думал, что это блестящее название для коллектива. Я считал, что у других групп есть гораздо более крутые названия, как, например, в случае с BLACK SABBATH или JUDAS PRIEST, — это абсолютно по металлу! С другой стороны, есть несколько глупых названий групп, таких как DEF LEPPARD; я никогда не думал, что это очень круто... Всё это несколько странно. Я уверен, что есть примеры в обоих направлениях, и мы находимся где-то посередине».

WOLF HOFFMANN Explains ACCEPT Band Name, Argues It





Like!+3Dislike!-4


КомментарииСкрыть/показать 13 )

Санчез


16 дек 2020, 14:27		Грядёт срач между фанатами, комментаторами и самими группами из за этих слов

НELLECTOR


16 дек 2020, 14:36		Ай маладца, Хофа!)

resurgamresponses


16 дек 2020, 14:36		не надо ляля, акцепт это из банковского жаргона. а дэф леппард это круто. просто круто.
но конечн по музыке акцепт мне ближе )

Rutger


16 дек 2020, 14:48		Нормальное название. Короткое, хлесткое. Логотип узнаваем. Слово нейтральное, не будет комичным или глупым в будущем, никаких проблем с толерастией или с чем еще
+ можно набить русской раскладкой

Svarg_1349


16 дек 2020, 15:08		Честно сказать, идиотское название что у тех, что у других. Но и этих и других я слушаю с одинаковым удовольствием. Да и по-факту, практически у всего рок-сообщества полная беда с названиями, начиная с битлов :)))

olly71


16 дек 2020, 15:19		В известном старом видео интервью многие слышали как Хофф говорил * Сейчас уже поздно что то менять так как имя Эксепт стало брендом но назвать группу глаголом это надо было быть большим чудаком и я не знаю что двигало УДО когда он так называл группу *

R0ck_N_R0lla


16 дек 2020, 16:19		назвать группу Accept не так глупо, как сняться в крепком орешке-5

Corpsegrinder04


16 дек 2020, 17:12		Самое простое и незамысловатое название придумал Шульдинер.

НELLECTOR


16 дек 2020, 17:12		Не так глупо сняться в крепком орешке-5, как его посмотреть.

egoriy05


16 дек 2020, 17:17		И Акцепт и Пристов обожаю, но названия у обоих - не торт. Вот названия альбомов - это да, это в яблочко!

Flaming


16 дек 2020, 17:48		А мне 5 орешка в коробке с остальными продали) У меня не было выбора))

Exceptional


16 дек 2020, 17:51		R0ck_N_R0lla, НELLECTOR, плюсую вам обоим.

Family Ghost


16 дек 2020, 18:06		И Акцепт и Пристов обожаю, но названия, музыка, тексты, состав, обложки, имидж у обоих - не торт. Зато Хэлфорд интересную книжку написал и интервью всегда в яблочко!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2105

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом