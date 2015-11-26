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Лидер ACCEPT : «Было время, когда я думал, что металл — всё»



В новом интервью с Энн Эриксон с Audio Ink Radio лидер ACCEPT Wolf Hoffmann признался, что разочаровался в хэви-металлической сцене более 20 лет назад и интересовался другими вещами до тех пор, пока группа не вернулась к деятельности:



«Было время, когда на самом деле группы ACCEPT не существовало — примерно с 1997-го по 2009-й годы или около того. Нас не существовало более 10 лет, и я надолго ушёл из музыкального бизнеса. Я стал фотографом. А потом я снова вернулся к музыке. И вот я здесь, полный сил, снова занимаюсь музыкой последние 10 лет, ничего кроме гастролей, записей — всего такого. Но определённо было время, когда я думал, что металла больше нет, и я потерял к нему интерес на некоторое время в конце 90-х».



На вопрос о том, что вернуло его к музыке, Вольф ответил:



«Тот факт, что мы встретились с [нынешним вокалистом ACCEPT] Mark'ом Tornillo. Внезапно у нас появился потрясающий вокалист, которого раньше не было, потому что долгое время группа не существовала только потому, что у нас не было вокалиста. Наш [оригинальный] вокалист Udo [Dirkschneider] занимался своим собственным проектом и не был заинтересован в работе с нами. Так что на самом деле не было никакой перспективы. И знаете, другие интересы берут верх в жизни. Но как я говорю, если ты музыкант, то это навсегда. Так что когда тебя зовут обратно, ты уже готов вернуться к работе».













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