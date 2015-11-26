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Accept

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18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

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12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

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2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT
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Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»



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В новом интервью с Энн Эриксон с Audio Ink Radio лидер ACCEPT Wolf Hoffmann признался, что разочаровался в хэви-металлической сцене более 20 лет назад и интересовался другими вещами до тех пор, пока группа не вернулась к деятельности:

«Было время, когда на самом деле группы ACCEPT не существовало — примерно с 1997-го по 2009-й годы или около того. Нас не существовало более 10 лет, и я надолго ушёл из музыкального бизнеса. Я стал фотографом. А потом я снова вернулся к музыке. И вот я здесь, полный сил, снова занимаюсь музыкой последние 10 лет, ничего кроме гастролей, записей — всего такого. Но определённо было время, когда я думал, что металла больше нет, и я потерял к нему интерес на некоторое время в конце 90-х».

На вопрос о том, что вернуло его к музыке, Вольф ответил:

«Тот факт, что мы встретились с [нынешним вокалистом ACCEPT] Mark'ом Tornillo. Внезапно у нас появился потрясающий вокалист, которого раньше не было, потому что долгое время группа не существовала только потому, что у нас не было вокалиста. Наш [оригинальный] вокалист Udo [Dirkschneider] занимался своим собственным проектом и не был заинтересован в работе с нами. Так что на самом деле не было никакой перспективы. И знаете, другие интересы берут верх в жизни. Но как я говорю, если ты музыкант, то это навсегда. Так что когда тебя зовут обратно, ты уже готов вернуться к работе».

ACCEPT





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