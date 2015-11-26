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Dream Theater

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19 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись

6 апр 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу летом, альбом выйдет зимой

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Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»



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Во время нового интервью с Audio Ink Radio у вокалиста DREAM THEATER Джеймса Лабри James'а LaBrie спросили о его мнении насчёт текущего состояния хэви-металлической музыки, на что он ответил:

«Одна из моих любимых групп — DEFTONES. А ещё я люблю IN FLAMES. Помимо этого я люблю PERIPHERY и NORTHLANE. Но я также люблю SWITCHFOOT. Даже ALICE IN CHAINS, их новый материал. Я просто схожу с ума по всем этим группам. Так много замечательных музыкантов и отличных групп, что я думаю, что металл никогда не пропадёт.

Всякий раз, когда я слышу, как кто-то говорит: "Ну металл уже не тот, что раньше", я думаю: "Что это было?" Потому что это не аромат месяца, он никогда им не был и не будет. Но здорово, что те группы, которые действительно представляют этот подход в музыкальном плане, преуспевают. Они играют на крупных площадках, которые могут считаться обоснованием того, кем они являются в музыкальном плане. Так что для меня, я думаю, это всегда будет большим пластом и частью музыкальной индустрии. Я думаю, что так и должно быть, потому что не все увлекаются поп-музыкой.

Лучше всего будет для всех нас ценить разнообразие музыки любого жанра. Пожалуй, единственный вид музыки, который я не могу понять, — это кантри. Что-то другое я ещё могу оценить. Захочу ли я слушать U2 или COLDPLAY? Или, как я уже сказал, если я соберусь послушать STONE SOUR или TOOL… Да что угодно. Думаю, всё зависит от настроения. Пока музыка отличная... Есть два вида музыки — хорошая и плохая музыка. Это клише — да что угодно — но это правда. Так что не имеет значения, какой это жанр. Неважно, металл это, рок, хард-рок, софт-рок или поп-музыка… Что угодно. Я хочу сказать, что одна из моих любимых групп — ONEREPUBLIC. Потрясающие песни, потрясающее композиторское мастерство, великолепные мелодии, отличная лирика, отличные вокалисты, отличные исполнители. Так что это не должно быть что-то, что сносит мне башню в конкретный момент. Это то, что я хочу слушать, — что-то, что поражает меня и заставляет меня получать удовольствие от более непринужденной, спокойной атмосферы, вместо того, чтобы переключиться на что-то ещё, как я уже сказал, будь то IN FLAMES или что-то в этом роде... или EMBER'S FALL. Это ещё одна замечательная группа. Так что да — есть разные виды отличной музыки, и я считаю, что металл есть и всегда будет хорошо представлен».



DREAM THEATER




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Gustaff


6 мар 2019, 14:25		"будь то IN FLAMES или что-то в этом роде.." например, дерьмо собачье

gravitgroove


6 мар 2019, 15:31		Я так понял, кантри у них не с частушками ассоциируется, как деревенско-фермерский или колхозный осколок фольклорной музыки, а скорее как что-то между этим и бардами аля Акуджава. Тогда я его прекрасно понимаю. Тем не менее Джонни Кэша я могу слушать, а какого-нить Алана Джэксона не могу. И тоже самое с нашими бардами-песенниками - Высоцкий слушабилен даже очень, а от Акуджавы хочется самовыпилиться вместе со всем человечеством.


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