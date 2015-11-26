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Барабанщик DREAM THEATER : «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»



Mike Mangini в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, почему он так и не принят частью фанатов, тоскующих по Mike'y Portnoy:



«Мы находимся под микроскопом до такой степени, что это почти уморительно. Неважно, как долго [я в группе] — есть небольшая группа фанатов, которые считают, что, несмотря ни на что, я ничего не могу сделать правильно. Это нормально — люди привыкли к тому, к чему они привыкли, — ничего удивительного, меня это не трогает. Я просто принимаю это: "Ладно, ну есть и есть, и дальше-то что". Я это понимаю. Но даже с учётом нашей фэн-базы первые комментарии всегда исходят от подобных людей. Почему они всегда первыми комментируют? Они просто ждут каждую новость, чтобы что-то сказать первыми? И это с учётом того, что мы им сейчас не по нраву? Я нахожу это странным.



Я знаю только одно: они постоянно комментируют. И мне просто интересно, почему так происходит. Но, возможно, это, опять же, всего лишь ностальгия из серии: "Эй, я фанат AC/DC. Я не хочу, чтобы они слишком далеко ушли от "Back In Black". Я не хочу». У каждой группы есть пара альбомов, эпоха или что-то подобное, что нравится определённым людям. И когда это меняется, им становится некомфортно.



Вот в чём дело, суть всего этого, я это понимаю. Я сказал это с первого дня: "Я не буду нравиться Х процентам людей". Ну и они мне тоже не будут [смеется]. Так что всё путём».







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