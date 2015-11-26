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Dream Theater

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22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

9 сен 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER

1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур

29 авг 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет новый сингл

13 авг 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

28 июл 2021 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет осенью

27 июл 2021 : 		 DREAM THEATER намекают

27 июл 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

1 июл 2021 : 		 Новый релиз из архивов DREAM THEATER

10 июн 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER гордится своими партиями на новом альбоме

5 июн 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

16 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DREAM THEATER

15 май 2021 : 		 DREAM THEATER готовят серию архивных релизов

30 апр 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER

22 апр 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»

30 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»

6 мар 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о новом диске

13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы
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Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»



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Mike Mangini в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, почему он так и не принят частью фанатов, тоскующих по Mike'y Portnoy:

«Мы находимся под микроскопом до такой степени, что это почти уморительно. Неважно, как долго [я в группе] — есть небольшая группа фанатов, которые считают, что, несмотря ни на что, я ничего не могу сделать правильно. Это нормально — люди привыкли к тому, к чему они привыкли, — ничего удивительного, меня это не трогает. Я просто принимаю это: "Ладно, ну есть и есть, и дальше-то что". Я это понимаю. Но даже с учётом нашей фэн-базы первые комментарии всегда исходят от подобных людей. Почему они всегда первыми комментируют? Они просто ждут каждую новость, чтобы что-то сказать первыми? И это с учётом того, что мы им сейчас не по нраву? Я нахожу это странным.

Я знаю только одно: они постоянно комментируют. И мне просто интересно, почему так происходит. Но, возможно, это, опять же, всего лишь ностальгия из серии: "Эй, я фанат AC/DC. Я не хочу, чтобы они слишком далеко ушли от "Back In Black". Я не хочу». У каждой группы есть пара альбомов, эпоха или что-то подобное, что нравится определённым людям. И когда это меняется, им становится некомфортно.

Вот в чём дело, суть всего этого, я это понимаю. Я сказал это с первого дня: "Я не буду нравиться Х процентам людей". Ну и они мне тоже не будут [смеется]. Так что всё путём».

MIKE MANGINI Accepts That He Will Never Be Fully Embraced By





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