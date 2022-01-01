Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



22 мар 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»

6 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER

26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»

8 фев 2022 : 		 DREAM THEATER открыли тур

26 янв 2022 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 янв 2022 : 		 А капелла от вокалиста DREAM THEATER

27 дек 2021 : 		 Рождественская классика от DREAM THEATER

15 дек 2021 : 		 Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»

7 дек 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми

8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

9 сен 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER

1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур

29 авг 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет новый сингл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»



zoom
В прошлом месяце стали распространяться слухи о том, что вокалист DREAM THEATER использует «фанеру». 18 марта James LaBrie сказал со сцены следующее:

«Сейчас я, б$$$ь, кое-что проясню для Вас, хорошо? Люди говорили, что я, б$$$ь, занимаюсь использованием фанеры. Да идите вы на $$й. Что, б$$$ь, не так с людьми в интернете?»

Затем он извинился перед аудиторией за свой выпад, отметив, что он и его коллеги по группе DREAM THEATER начали свой нынешний тур более шести недель назад:

«Наверное, я схожу с ума, потому что уже почти конец тура».

DREAM THEATER











Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )
22 мар 2022, 17:04
Накрыло старичка. Бывает.
22 мар 2022, 17:23
Да знаем-знаем, что не под фанеру. Это, как правило, очень заметно)
22 мар 2022, 18:52
это был бы позорище.
а кого-то ловили в металле?

ну живой вокал в конце концерта вообще то отличается от вокала на пластинке


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 732

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом