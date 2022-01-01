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Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»



В прошлом месяце стали распространяться слухи о том, что вокалист DREAM THEATER использует «фанеру». 18 марта James LaBrie сказал со сцены следующее:



«Сейчас я, б$$$ь, кое-что проясню для Вас, хорошо? Люди говорили, что я, б$$$ь, занимаюсь использованием фанеры. Да идите вы на $$й. Что, б$$$ь, не так с людьми в интернете?»



Затем он извинился перед аудиторией за свой выпад, отметив, что он и его коллеги по группе DREAM THEATER начали свой нынешний тур более шести недель назад:



«Наверное, я схожу с ума, потому что уже почти конец тура».

























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