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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 60
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Dream Theater

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10 фев 2024 : 		 DREAM THEATER начали

29 янв 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в группу»

17 янв 2024 : 		 Басист DREAM THEATER о выступлении сидя

16 янв 2024 : 		 DREAM THEATER исполняют трек DEEP PURPLE в 1997 году

8 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Мы должны уйти в закат вместе»

31 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «За последние 13 лет или около того я, наверное, раз 100 мечтал вернуться в DREAM THEATER»

27 ноя 2023 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Это было правильное решение в правильное время»

17 ноя 2023 : 		 Умер бывший вокалист DREAM THEATER

7 ноя 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER ошеломлён реакцией на возвращение бывшего

25 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!

3 июл 2023 : 		 MIKE PORTNOY сходил на DREAM THEATER

1 июл 2023 : 		 Музыканты DREAM THEATER — о поборах на площадках

20 июн 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER

18 июн 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив»

16 июн 2023 : 		 Новое видео DREAM THEATER

10 июн 2023 : 		 DREAM THEATER думают о новом

5 июн 2023 : 		 Сольный альбом барабанщика DREAM THEATER выйдет летом

26 май 2023 : 		 Клавишник DREAM THEATER — о получении «Грэмми»: «Это потрясающее чувство»

3 май 2023 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

30 апр 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о сложностях брака с музыкантом

14 фев 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии

31 янв 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми

26 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER

25 дек 2022 : 		 JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER

23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год

22 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»
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|||| сегодня

DREAM THEATER начали



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DREAM THEATER начали работу над новым альбомом.




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