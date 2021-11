сегодня



Гитарист DREAM THEATER : «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»



John Petrucci в рамках недавнего разговора с японским критиком Masa обсудил реакцию на новую работу DREAM THEATER "A View From The Top Of The World":



«Всё довольно забавно. Когда бы мы ни делали что-то новое, мы никогда не были уверены в том, как это будет принято слушателями. Но что касается этого альбома, если вы поклонник группы, то вы полюбите пластинку. Он звучит очень похоже на то, что мы делаем. Но он современный, так что он звучит современно, звучит так, как будто группа определённо прогрессировала и выросла, но звучит он так DREAM THEATER.



Это интересно, потому что некоторые люди, которые слушают нас долгое время, действительно хотят этого — они хотят, чтобы мы звучали как DREAM THEATER — а некоторые хотят, чтобы мы делали что-то совершенно другое. Так что порой бывают и довольно странные мнения.



Мы существуем уже долгое время — это наш пятнадцатый студийный альбом — и я думаю, что для нас сделать что-то, что имеет фирменное звучание группы, было настоящим большим достижением. Мы искренне им гордимся!»













