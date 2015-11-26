Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 117
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 59
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 47
*DISTURBED хотят писать 33
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

9 сен 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER

1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур

29 авг 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет новый сингл

13 авг 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

28 июл 2021 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет осенью

27 июл 2021 : 		 DREAM THEATER намекают

27 июл 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

1 июл 2021 : 		 Новый релиз из архивов DREAM THEATER

10 июн 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER гордится своими партиями на новом альбоме

5 июн 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

16 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DREAM THEATER

15 май 2021 : 		 DREAM THEATER готовят серию архивных релизов

30 апр 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»



*
zoom
*
* *
John Petrucci в рамках недавнего разговора с японским критиком Masa обсудил реакцию на новую работу DREAM THEATER "A View From The Top Of The World":

«Всё довольно забавно. Когда бы мы ни делали что-то новое, мы никогда не были уверены в том, как это будет принято слушателями. Но что касается этого альбома, если вы поклонник группы, то вы полюбите пластинку. Он звучит очень похоже на то, что мы делаем. Но он современный, так что он звучит современно, звучит так, как будто группа определённо прогрессировала и выросла, но звучит он так DREAM THEATER.

Это интересно, потому что некоторые люди, которые слушают нас долгое время, действительно хотят этого — они хотят, чтобы мы звучали как DREAM THEATER — а некоторые хотят, чтобы мы делали что-то совершенно другое. Так что порой бывают и довольно странные мнения.

Мы существуем уже долгое время — это наш пятнадцатый студийный альбом — и я думаю, что для нас сделать что-то, что имеет фирменное звучание группы, было настоящим большим достижением. Мы искренне им гордимся!»

JOHN PETRUCCI On





Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Saint Portnoy


8 ноя 2021, 10:39		Не

Гепард


8 ноя 2021, 12:42		Я поклонник, но раннего творчества, до 2003 года. Так что даже и не знаю.

father


8 ноя 2021, 13:43		Я наверное тогда не поклонник


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 922

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом