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Dream Theater

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DREAM THEATER думают о новом



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Гитарист DREAM THEATER ответил на вопрос, рассматривала ли группа варианты относительно нового материала:

«Да, мы немного обсуждали данный вопрос. Разумеется, сейчас нам предстоит завершить турне "Dreamsonic". Мы гастролировали практически без остановки, так что мы хотим немного передохнуть и приступить к работе над новым альбомом. Мы уже обсуждали некоторые идеи по поводу направления. Мы говорили о названии, о возможной концепции — не о концептуальной записи, но о направлении. Так что всё начинается, всё бурлит, но конкретных музыкальных идей пока нет. Скорее всего, мы соберёмся в конце этого года — в начале следующего, и сделаем всё это снова.

Это моя любимая часть работы, и то же самое касается гастролей и живых выступлений. Каждый вечер, когда ты выходишь на сцену, это как новая возможность сделать всё заново, сыграть всё заново, сыграть лучше, попробовать улучшить, исправить что-то, что ты напутал. Каждая запись, к которой ты приступаешь как творческий человек, — это замечательный момент. Ты засучиваешь рукава и говоришь: "Чувак, давай сделаем это". И мне нравится! Так что мы займёмся альбомом номер 16 в конце этого года/начале следующего».




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