19 апр 2022



JORDAN RUDESS — о первом Грэмми для DREAM THEATER



Клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess прокомментировал получение группой премии «Грэмми»:



«Было очень волнительно получить "Грэмми", ведь мы были номинированы три раза. И я должен сказать, что я не ожидал, что получим её, потому что я уже привык к тому, что нас номинировали, а мы её не получали. Другая причина, по которой я думал, что мы не получим её, заключается в том, что DREAM THEATER — это настоящий прог-металл, а мы были в металлической категории. Я имею в виду, что это была лучшая категория для нас, но я думал, что голосующие будут придерживаться более традиционного металлического мышления. Я был очень рад, что мы получили такое признание и одобрение, и это единственная награда, которая определённо имеет значение. В жизни музыканта "Грэмми" может повлиять на всю твою карьеру. Она меняет то, как ты ведёшь дела с людьми, и то, как люди относятся к тебе. Это поистине большое событие. Я определённо должен сказать, что чувствую себя очень комфортно. Мы просто в восторге от этой награды».













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