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Dream Theater

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MIKE PORTNOY о сет-листах DREAM THEATER



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В интервью радиошоу "Pure Saturation" от 29 января 2024 года барабанщика Майка Портного спросили, вернётся ли он к подготовке различных сет-листов для каждого концерта DREAM THEATER, когда снова будет играть с группой. Он ответил:

«Когда-то это была моя прерогатива, и ребята всегда были настолько любезны, что давали мне свободу действий — что бы я ни придумал для сет-листа, они соглашались с этим. Если я говорил: "Я хочу сегодня исполнить кавер на песню QUEEN", мы это делали. Никогда не было никаких споров или сопротивления. Так что все эти годы сет-листы и эти безумные, уникальные идеи и шоу всегда становились моим детищем, и мне это очень нравилось в группе, и я думаю, что фанатам это тоже очень нравилось, и они это ценили. После моего ухода из DREAM THEATER в течение последних 13 лет или около того — я не слишком внимательно следил за этим — но, насколько я понимаю, они больше использовали статичные сет-листы. Так что я думаю, сначала мне нужно освоиться, а потом уже посмотреть, что мы будем делать в 2024 году. Мы стали старше. Прошло много времени в разлуке.

Так что я думаю, что, скорее всего, будет процесс привыкания, и каждый найдёт своё место в новом составе. И при этом я не возражаю против статичного сет-листа на некоторое время, потому что меня так долго не было, и на эти концерты придёт целое новое поколение фанатов, которые никогда не видели группу с моим участием. Так что даже если мы отправимся в первое мировое турне со статичным сет-листом, в котором будет представлена вся классика, прошло довольно много времени, поэтому каждый вечер будет особенным и захватывающим сам по себе.

Для меня смена сет-листа на протяжении всех этих лет с DREAM THEATER во многом была реакцией на то, что мне — не хочу сказать "надоело", но ты становишься немного расслабленным, играя одни и те же песни снова и снова. Поэтому я часто менял сет-листы, не столько для фанатов, сколько для себя, чтобы сохранить ощущение новизны. Но теперь, вернувшись спустя 13 лет, я буду каждый вечер играть что-то новое. Так что это само по себе будет интересно. Но, несмотря на это, я думаю, группа хочет вернуть подобные вещи в концертную программу. Они сказали мне, что им этого не хватает, и что они хотят, чтобы я взял на себя бразды правления сет-листом и идеями сумасшедших сетов, безбашенных шоу и уникальных вещей. Мы с гитаристом DREAM THEATER John'ом Petrucci вкратце поговорили об этом. Думаю, он очень хочет, чтобы я снова занялся этим вопросом. Так что скрестим пальцы и будем надеяться, что процесс будет развиваться естественно и органично, чтобы прийти к этому достаточно скоро, потому что это нечто уникальное, и я знаю, что многие поклонники DREAM THEATER соскучились по этому элементу за последнее десятилетие или около того, так что было бы здорово вернуть всё обратно».

Продолжение интервью читайте здесь.






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1 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
Я бы не хотел, чтобы переставали играть песни с альбомов с Манджини.

просмотров: 164

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