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Dream Theater

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Новое видео DREAM THEATER



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"Paralyzed", новое видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Distance Over Time", выходящего 22 февраля.

Трек-лист:

01. Untethered Angel (6:14)

02. Paralyzed (4:17)

03. Fall Into The Light (7:04)

04. Barstool Warrior (6:43)

05. Room 137 (4:23)

06. S2N (6:21)

07. At Wit’s End (9:20)

08. Out Of Reach (4:04)

09. Pale Blue Dot (8:25)

10. Viper King (4:00) (Bonus)



Video Premiere: DREAM THEATER

DREAM THEATER is also planning to hit the road in support of the new album. The "Distance Over Time" tour of North America was recently announced and kicks off on March 20 in San Diego, California. The tour will run for seven weeks before wrapping up in Mexico City on May 4. Information on tickets for all upcoming shows as well as VIP packages can be found at DreamTheater.net.






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

StygianSaviour


8 фев 2019, 18:50		Послушал краем уха, вроде неплохо. Хотя по сравнению с тем адом сатаны, что был на Astonishing, даже русский рэп покажется годнотой.

Kliops144


8 фев 2019, 19:44		Вот етот вот "айм паралайзд" и последующий проигрыш понравился.

Corpsegrinder04


8 фев 2019, 20:48		Понравилось. Пока все три песни радуют. Если будет в таком же духе, будет любимый альбом после Октавариума.

Moomrick


8 фев 2019, 20:52		Просто чудо - неожиданно группа вспомнила, как надо играть... а как же бестоковые нагромождения? Куда ж теперь они без кучи бессмысленного звукового мусора?


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