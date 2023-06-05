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Dream Theater

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Сольный альбом барабанщика DREAM THEATER выйдет летом



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Барабанщик DREAM THEATER Mike Mangini в интервью Heavy Debriefings сказал, что его долгожданная сольная пластинка будет выпущена в августе:

«Есть причина, почему этот процесс затянулся и идёт поэтапно. Я всё сочинил. Я исполнительный продюсер, звукорежиссёр совместно с Jimmy T, из команды DREAM THEATER, который знает своё дело вдоль и поперёк. Я написал песни, написал все партии, написал тексты, сделал всё, а потом нашёл замечательных людей, которые переиграли мои виртуальные инструменты и особенно перепели мои ужасные вокальные партии. [Смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 июн 2023
father
Интересно будет послушать. Вообще Манджини вроде и сам неплохо поёт

просмотров: 627

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