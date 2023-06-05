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Сольный альбом барабанщика DREAM THEATER выйдет летом



Барабанщик DREAM THEATER Mike Mangini в интервью Heavy Debriefings сказал, что его долгожданная сольная пластинка будет выпущена в августе:



«Есть причина, почему этот процесс затянулся и идёт поэтапно. Я всё сочинил. Я исполнительный продюсер, звукорежиссёр совместно с Jimmy T, из команды DREAM THEATER, который знает своё дело вдоль и поперёк. Я написал песни, написал все партии, написал тексты, сделал всё, а потом нашёл замечательных людей, которые переиграли мои виртуальные инструменты и особенно перепели мои ужасные вокальные партии. [Смеётся]».







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