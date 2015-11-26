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Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале



Барабанщик DREAM THEATER Mike Mangini рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом группы:



«Мы собрались в октябре, COVID был в самом разгаре, запреты на перемещения, всяческое безумие... У нас была защита и, ко всему прочему, у нас были эти защитные панели из плексигласа.



Что касается рядового альбома, то обычно все собираются — ну я могу сказать про последние пару — и мы на лету всё сочиняем. Все приходят с какими-то идеями, но их не очень много, несколько штук. Раньше идей приносилось больше, они были записаны , но тогда это было менее групповое творчество. На моей первой пластинке я вообще не участвовал в процессе сочинения, мне всё прислали, и я записал партии за определённое время. Мне прислали 12-минутный трек из 83 частей, который невозможно сделать за короткий срок, порой требуется месяц на то, чтобы всё это организовать. Так что я просто не парился. Я написал несколько нот и попробовал несколько вариантов, чтобы показать, что я научился работе на лету, игре и записи в таком режиме, чтобы было возможно двигаться дальше».













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