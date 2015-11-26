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Dream Theater

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9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля

12 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах

2 дек 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER
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Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале



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Барабанщик DREAM THEATER Mike Mangini рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом группы:

«Мы собрались в октябре, COVID был в самом разгаре, запреты на перемещения, всяческое безумие... У нас была защита и, ко всему прочему, у нас были эти защитные панели из плексигласа.

Что касается рядового альбома, то обычно все собираются — ну я могу сказать про последние пару — и мы на лету всё сочиняем. Все приходят с какими-то идеями, но их не очень много, несколько штук. Раньше идей приносилось больше, они были записаны , но тогда это было менее групповое творчество. На моей первой пластинке я вообще не участвовал в процессе сочинения, мне всё прислали, и я записал партии за определённое время. Мне прислали 12-минутный трек из 83 частей, который невозможно сделать за короткий срок, порой требуется месяц на то, чтобы всё это организовать. Так что я просто не парился. Я написал несколько нот и попробовал несколько вариантов, чтобы показать, что я научился работе на лету, игре и записи в таком режиме, чтобы было возможно двигаться дальше».

MIKE MANGINI Discusses Songwriting Process For Next DREAM THEATER Album:





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