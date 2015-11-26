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Dream Theater

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14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля

12 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах

2 дек 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

1 ноя 2019 : 		 DREAM THEATER в Сан-Антонио

27 сен 2019 : 		 Пиво DREAM THEATER будет продаваться на концертах

23 авг 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

15 май 2019 : 		 DREAM THEATER запишут один из концертов для последующего релиза

17 апр 2019 : 		 JORDAN RUDESS проведёт новый фестиваль

4 апр 2019 : 		 Уроки игры на гитаре от гитариста DREAM THEATER

28 мар 2019 : 		 JOHN PETRUCCI: «MIKE MANGINI много сделал для нового альбома»

23 мар 2019 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

15 мар 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 мар 2019 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»

26 фев 2019 : 		 Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times

24 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Непредсказуемость поддерживает нашу мотивацию»

15 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Ты можешь вдохновляться группой или звучанием, но тебе нужно найти свой звук»
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|||| 14 сен 2020

Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»



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Гитарист DREAM THEATER John Petrucci в недавнем интервью ответил на вопрос о новом альбоме группы:

«Это будет материал, созданный с нуля, да. И так как наше расписание подверглось переменам, потому что туры все приостановлены до следующего года или даже больше, то мы можем что-то сделать. Все может изменить вакцина, но так как пока все перспективы туманны, то... Я пока был очень занят своим сольным альбомом, но теперь почему бы не быть креативными и не создать новую музыку даже если она не будет выпущена до какого-то момента в 2021 году, скорее в конце года, почему бы и не собраться и не начать творить... Так что да, мы скорее всего это сделаем, но если вдруг дела в мире поменяется, то и мы внесем необходимые коррективы».

JOHN PETRUCCI Predicts New DREAM THEATER Album Will Surface In Late 2021 - "Let's Not Sit Around, Let's Be Creative Together"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Frostauskas


14 сен 2020, 21:43		А фото с Майком вселяет оптимизм...)


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