14 сен 2020



Гитарист DREAM THEATER : «Новый альбом может выйти в 2021»



Гитарист DREAM THEATER John Petrucci в недавнем интервью ответил на вопрос о новом альбоме группы:



«Это будет материал, созданный с нуля, да. И так как наше расписание подверглось переменам, потому что туры все приостановлены до следующего года или даже больше, то мы можем что-то сделать. Все может изменить вакцина, но так как пока все перспективы туманны, то... Я пока был очень занят своим сольным альбомом, но теперь почему бы не быть креативными и не создать новую музыку даже если она не будет выпущена до какого-то момента в 2021 году, скорее в конце года, почему бы и не собраться и не начать творить... Так что да, мы скорее всего это сделаем, но если вдруг дела в мире поменяется, то и мы внесем необходимые коррективы».







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