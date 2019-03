сегодня



JOHN PETRUCCI: «MIKE MANGINI много сделал для нового альбома»



Гитарист DREAM THEATER дал интервью Two Doods Review, в котором обсудил разные вопросы. Выдержки из беседы приведены ниже.



О том, верил ли он в начале своего творческого пути в то, что Dream Theater будет ожидать настолько долгий период успеха:



«Знаешь, это какое-то безумие. Когда ты молод, ты как-то не заглядываешь так далеко в будущее. Мы тогда обожали такие группы, как Rush и Iron Maiden, поэтому мы видели то, что делают они. Мы ходили на их шоу и наблюдали за тем, как они взаимодействуют с фанатами, смотрели их DVD и кассеты с живыми выступлениями. Мы словно сфокусировались на одной точке. На том, что мы собирались делать. И пытались делать всё возможное для того, чтобы двигаться в этом направлении. Но это безумие. Нашему первому альбому ["When Day And Dream Unite'" в этом году исполняется тридцать лет. Это невероятно. Просто сумасшествие».



О том действительно ли барабанщик-ветеран Bobby Jarzombek (Halford, Riot, Spastic Ink) отказался проходить прослушивание в Dream Theater после того, как в 2010 Mike Portnoy покинул группу:



«Да, по-моему мы действительно приглашали Bobby. Вообще, мы тогда, что называется, охотились за некоторыми людьми, которых мы знали, или, по крайней мере, о которых мы знали, и в итоге было всего несколько человек, которых мы изначально пригласили. Мы обратились и к нему. Я уже не помню толком... Это было восемь лет назад, с ума сойти. Не помню точно — когда всё произошло, это был натуральный водоворот событий, поэтому сложно вспомнить точные обстоятельства».



О вкладе барабанщика Mikе'а Mangini в написание песен для "Distance Over Time":



«То, как мы обставили процесс в этот раз — это было что-то вроде загородной поездки с друзьями. Мы сняли это большое помещение, такой амбар, который мы превратили в студию и в дом, в котором мы жили и тусовались. Сама обстановка была достаточно объединяющей, и Mike присоединился к нам, как было обговорено, чтобы все были вовлечены. Он принёс с собой тонну идей. Он даже предложил свой текст для песни — впервые за всё время своего пребывания в группе. В сочинение песен он вложился на сто процентов. Было действительно здорово задействовать наконец его видение, услышать его соображения и получить его музыкальный вклад. Я полагаю, альбом от этого выиграл. Получившийся результат — это в большей степени наша совместная деятельность».



О местонахождении оригинального клавишника Dream Theater Kevin'a Moore'a, покинувшего группу в 1994 году, но появившегося на короткое время в качестве сольного артиста под вывеской Chroma Key и позже запустившего проект OSI совместно с гитаристом Fates Warning Jim'ом Matheos'oм:



«Ходят слухи, что он стал кем-то типа врача или вроде того. Это, то, что я сам слышал в последнее время. Что он занялся чем-то типа холистической медицины, или как-то так, не знаю даже. Я не общался с ним, наверное, лет сто, к сожалению. На самом деле мы выросли вместе. Мы были лучшими друзьями. Когда он покинул группу, он пошёл по собственному пути. Первое время после расставания мы ещё как-то поддерживали контакт, но сейчас я уже давно ничего от него не слышал. Я немного в курсе его дел, потому что кто-то из школьных друзей и наши родители поддерживают с ним связь. Мы действительно выросли вместе — наши родители до сих пор дружат. Моя мама частенько про него рассказывает. А вообще, конечно, жаль, что мы перестали общаться. Я не говорил с ним уже довольно долгое время».



О том, что ещё осталось для Dream Theater в списке незавершённых дел и планов на будущее:



«Кое-что ещё имеется. По ходу нашей карьеры нам реально повезло иметь возможность поиграть в самых разных частях света и посетить такие места, как Индия или Эмираты, и прочие места, куда многие группы редко выбираются, и это удивительно. Если говорить о странах, то в Соединённом Королевстве, в Лондоне, есть одна площадка, которая всегда от нас ускользала. Я говорю о Royal Albert Hall. Мы всегда говорим о том, как играли на Уэмбли и где угодно ещё, но там мы не выступали ни разу. Так что это один из таких планов. Это типа Radio City, только в Лондоне».



О том, действительно ли он не любит исполнять композицию "Pull Me Under" живьём:



«Это забавно, потому что, насколько я могу судить, "Pull Me Under" стал нашим единственным радио-, ну или рок-радио-хитом. В целом мы вообще не сингловая группа, поэтому у нас нет таких песен, которые можно крутить до смерти.



Я полагаю, что фанаты Dream Theater на самом деле ценят то, что мы глубоко копаем и стараемся играть материал, который мы, возможно, исполняем не так часто. Это похоже на то, как делали Rush. Хотя у Rush было много действительно успешных синглов. Да, так что до какой-то особенной нелюбви никогда не доходило. Честно, я получаю удовольствие от исполнения "Pull Me Under" — так же, как от исполнения любой другой песни. Это клёвая песня. И публике она по душе».















