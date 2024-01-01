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Dream Theater

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Басист DREAM THEATER о выступлении сидя



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В рамках одного из интервью у John'a Myung'a спросили, почему ему пришлось выступить сидя во время концерта группы в июле прошлого года в Marymoor Amphitheater в Редмонде, штат Вашингтон

«Это случилось из-за обезвоживания во время тура. Мы постоянно путешествовали, и на 13-ю ночь мы ехали в автобусе, и я просто не выпил достаточно воды. Около 2.30 ночи я проснулся на контрольном пункте, зашел в здание и в следующее мгновение потерял сознание и ударился правой стороной лба о металлический столб, который рассек голову. Я отправился в больницу в Беллингеме, штат Вашингтон, и там мне наложили швы. Мы доиграли шоу, и с тех пор я чувствую себя нормально.

Так что... не стоит недооценивать пользу воды. Без нее ваша жизнь течь не будет!»












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