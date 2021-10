сегодня



Трейлер нового альбома DREAM THEATER



DREAM THEATER опубликовали трейлер к новому альбому "A View From The Top Of The World", выход которого намечен на 22 октября:



01. The Alien (9:32)



02. Answering The Call (7:35)



03. Invisible Monster (6:31)



04. Sleeping Giant (10:05)



05. Transcending Time (6:25)



06. Awaken The Master (9:47)



07. A View From The Top Of The World (20:24)







+0 -0



просмотров: 96