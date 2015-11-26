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Dream Theater

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8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

9 сен 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER

1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур

29 авг 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет новый сингл

13 авг 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

28 июл 2021 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет осенью

27 июл 2021 : 		 DREAM THEATER намекают

27 июл 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

1 июл 2021 : 		 Новый релиз из архивов DREAM THEATER

10 июн 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER гордится своими партиями на новом альбоме

5 июн 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

16 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DREAM THEATER

15 май 2021 : 		 DREAM THEATER готовят серию архивных релизов

30 апр 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER

22 апр 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»

30 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»

6 мар 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о новом диске

13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER
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Трейлер нового альбома DREAM THEATER



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DREAM THEATER опубликовали трейлер к новому альбому "A View From The Top Of The World", выход которого намечен на 22 октября:

01. The Alien (9:32)

02. Answering The Call (7:35)

03. Invisible Monster (6:31)

04. Sleeping Giant (10:05)

05. Transcending Time (6:25)

06. Awaken The Master (9:47)

07. A View From The Top Of The World (20:24)

DREAM THEATER Release New Video Trailer For Upcoming Album, A View From The Top Of The World



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