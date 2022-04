сегодня



Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми



James LaBrie поделился ощущениями от получения Грэмми:



«Это было потрясающее ощущение, и в какой-то мере весьма сюрреалистичное, так что потребовалось некоторое время, чтобы всё осознать, — где-то за пару дней в голове пронеслось: "Вау. Здорово. Это на самом деле произошло, нас номинировали". Ну и да — третий раз всегда кстати, так как нас уже выдвигали с "On The Backs Of Angels" и "The Enemy Inside".



Когда всё произошло и нас объявили, а затем [гитарист DREAM THEATER] John [Petrucci] поднялся на сцену, я считаю, что он произнёс потрясающую речь. Он, как всегда, был хорошо подкован и хорошо говорил; он очень умный человек.



Это удивительное чувство. Думаю, это ещё один уровень признания для нас и ещё один почётный знак, так сказать. Но нет, это просто прекрасное чувство, это подтверждение того, что мы являемся группой, и что мы существуем на протяжении длительного времени. И очень приятно получить такое признание на церемонии вручения премии "Грэмми"».



















