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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 80
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 14
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Dream Theater

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13 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми

4 апр 2022 : 		 MIKE PORTNOY поздравил DREAM THEATER с наградой

4 апр 2022 : 		 DREAM THEATER взяли Грэмми

28 мар 2022 : 		 Новый релиз DREAM THEATER выйдет весной

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6 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER

26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»

8 фев 2022 : 		 DREAM THEATER открыли тур

26 янв 2022 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 янв 2022 : 		 А капелла от вокалиста DREAM THEATER

27 дек 2021 : 		 Рождественская классика от DREAM THEATER

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7 дек 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми

8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19
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Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми



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James LaBrie поделился ощущениями от получения Грэмми:

«Это было потрясающее ощущение, и в какой-то мере весьма сюрреалистичное, так что потребовалось некоторое время, чтобы всё осознать, — где-то за пару дней в голове пронеслось: "Вау. Здорово. Это на самом деле произошло, нас номинировали". Ну и да — третий раз всегда кстати, так как нас уже выдвигали с "On The Backs Of Angels" и "The Enemy Inside".

Когда всё произошло и нас объявили, а затем [гитарист DREAM THEATER] John [Petrucci] поднялся на сцену, я считаю, что он произнёс потрясающую речь. Он, как всегда, был хорошо подкован и хорошо говорил; он очень умный человек.

Это удивительное чувство. Думаю, это ещё один уровень признания для нас и ещё один почётный знак, так сказать. Но нет, это просто прекрасное чувство, это подтверждение того, что мы являемся группой, и что мы существуем на протяжении длительного времени. И очень приятно получить такое признание на церемонии вручения премии "Грэмми"».

DREAM THEATER








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