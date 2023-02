сегодня



Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии



Третьего февраля DREAM THEATER в последний момент отменили выступление в Оулу «по причинам безопасности». Седьмого февраля появилось официальное заявление на этот счёт от John'a Petrucci:



«С нами такого ещё никогда не случалось... Иногда мы оказывались в ситуации, когда, например, нам приходилось ремонтировать и чинить сценические конструкции в последний момент, так сказать, но нам никогда не приходилось отменять эти концерты полностью. Сейчас у меня сложилось впечатление, что конструкции сцены или какие-то связанные с ними проблемы не соответствовали правилам безопасности, и устранить их в установленные сроки не представлялось возможным. В конце концов ничего нельзя было сделать, потому что безопасность не может быть поставлена под угрозу. Благополучие группы, технического персонала и фанатов всегда превыше всего, и вы не можете идти на малейший риск в таких делах. Само собой разумеется, что мне очень, очень жаль фанатов, которые пришли на концерт. Например, я встретил в аэропорту фаната DREAM THEATER, который рассказал мне, что проделал весь путь до Оулу только ради концерта, а потом случилось такое. Очень неприятный инцидент.



Тони Пейю, генеральный директор компании по организации мероприятий All Things Live Finland Oy, которая отвечала за организацию концерта, сказал Ilta-Sanomat, что «компания-субподрядчик сделала сцену, на которой было небезопасно выступать. Световое и звуковое оборудование тяжёлое, и конструкции сцены не хватило бы, чтобы выдержать их вес. Прожекторы нельзя было вешать. Это был чисто вопрос безопасности».



Он продолжил, что платформа должна была выдержать вес оборудования DREAM THEATER, но проверка на месте показала, что она не справилась бы с нагрузкой.



«Не было другого выхода, кроме как отменить шоу», — сказал он. И, по его словам, «он бы не успел ничего сделать со сценой» перед выступлением DREAM THEATER. В итоге у него не было другого выбора, кроме как вернуть деньги за билеты клиентам.



«Группа продолжает [своё турне], поэтому организовать замену концерта практически невозможно. Я хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не вина группы. Я могу только выразить сожаление от имени организатора».

