Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 91
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,... 13
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 13
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 13
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 12
*Видео с текстом от IN FLAMES 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 91
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



14 фев 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии

31 янв 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми

26 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER

25 дек 2022 : 		 JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER

23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год

22 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»

20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

9 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»

6 окт 2022 : 		 DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»

24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

11 июл 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников

1 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

20 июн 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах

11 июн 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о туре

29 май 2022 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «У Mike'a есть яйца!»

5 май 2022 : 		 MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»

1 май 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER продемонстрировал виртуозное владение булками

29 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии



zoom
Третьего февраля DREAM THEATER в последний момент отменили выступление в Оулу «по причинам безопасности». Седьмого февраля появилось официальное заявление на этот счёт от John'a Petrucci:

«С нами такого ещё никогда не случалось... Иногда мы оказывались в ситуации, когда, например, нам приходилось ремонтировать и чинить сценические конструкции в последний момент, так сказать, но нам никогда не приходилось отменять эти концерты полностью. Сейчас у меня сложилось впечатление, что конструкции сцены или какие-то связанные с ними проблемы не соответствовали правилам безопасности, и устранить их в установленные сроки не представлялось возможным. В конце концов ничего нельзя было сделать, потому что безопасность не может быть поставлена под угрозу. Благополучие группы, технического персонала и фанатов всегда превыше всего, и вы не можете идти на малейший риск в таких делах. Само собой разумеется, что мне очень, очень жаль фанатов, которые пришли на концерт. Например, я встретил в аэропорту фаната DREAM THEATER, который рассказал мне, что проделал весь путь до Оулу только ради концерта, а потом случилось такое. Очень неприятный инцидент.

Тони Пейю, генеральный директор компании по организации мероприятий All Things Live Finland Oy, которая отвечала за организацию концерта, сказал Ilta-Sanomat, что «компания-субподрядчик сделала сцену, на которой было небезопасно выступать. Световое и звуковое оборудование тяжёлое, и конструкции сцены не хватило бы, чтобы выдержать их вес. Прожекторы нельзя было вешать. Это был чисто вопрос безопасности».

Он продолжил, что платформа должна была выдержать вес оборудования DREAM THEATER, но проверка на месте показала, что она не справилась бы с нагрузкой.

«Не было другого выхода, кроме как отменить шоу», — сказал он. И, по его словам, «он бы не успел ничего сделать со сценой» перед выступлением DREAM THEATER. В итоге у него не было другого выбора, кроме как вернуть деньги за билеты клиентам.

«Группа продолжает [своё турне], поэтому организовать замену концерта практически невозможно. Я хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не вина группы. Я могу только выразить сожаление от имени организатора».

Tonight's concert at Oulu's Energia-Areena has been cancelled due to unexpected safety reasons that the band or the organizer have not been able to influence. We apologize for the inconvenience to our Finnish fans.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 387

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом