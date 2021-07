сегодня



Новый концертный релиз DREAM THEATER



DREAM THEATER объявили о планах выпуска на виниле концертной записи, сделанной в Барселоне — тогда коллектив целиком исполнил материал альбома METALLICA Master Of Puppets:



"Battery"

"Master Of Puppets"

"The Thing That Should Not Be "

"Welcome Home (Sanitarium)"

"Disposable Heroes"

"Leper Messiah "

"Orion"

"Damage, Inc."







