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Dream Theater

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27 июл 2021 : 		 DREAM THEATER намекают

27 июл 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

1 июл 2021 : 		 Новый релиз из архивов DREAM THEATER

10 июн 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER гордится своими партиями на новом альбоме

5 июн 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

16 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DREAM THEATER

15 май 2021 : 		 DREAM THEATER готовят серию архивных релизов

30 апр 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER

22 апр 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»

30 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»

6 мар 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о новом диске

13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью
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Новый концертный релиз DREAM THEATER



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DREAM THEATER объявили о планах выпуска на виниле концертной записи, сделанной в Барселоне — тогда коллектив целиком исполнил материал альбома METALLICA Master Of Puppets:

"Battery"
"Master Of Puppets"
"The Thing That Should Not Be "
"Welcome Home (Sanitarium)"
"Disposable Heroes"
"Leper Messiah "
"Orion"
"Damage, Inc."

DREAM THEATER's Lost Not Forgotten Archives: Master Of Puppets - Live In Barcelona 2002 To Be Released On Autographed Limited Edition Vinyl



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Orgik


27 июл 2021, 11:06		Там вокалист Metal Church Майк Хоу умер... сорри, что офтоп

DJ Galin


27 июл 2021, 11:21		тоже оффтоп, но почему уже несколько дней не проверяются поступившие рецензии?

Orgik


27 июл 2021, 11:30		Лето в самом разгаре. Наверное основной состав дарксаЕда отдыхает. И только один редактор батрачит за всех >:D


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