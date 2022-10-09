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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 8
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Dream Theater

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JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»



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JOHN PETRUCCI в ходе визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, что он думает о слухах по поводу возвращения в DREAM THEATER Mike'a Portnoy (SONS OF APOLLO):

«Я очень много говорил об этом, открыто и очень ghzvjkbytqyj, чтобы быть предельно ясным в своих намерениях, о нас с Mike'ом и о нашем воссоединении. То, что мы делаем вместе с моими сольными работами, с LIQUID TENSION EXPERIMENT, с гастролями Mike со мной — это нечто отдельное, а DREAM THEATER — это совсем другое и у нас уже есть 12-летняя история с Mike'ом Mangini, поэтому для меня важно убедиться, что люди не поймут все правильно. Потому что это не идет на пользу никому; такого рода странности или споры, как мы все знаем, просто токсичны. Поэтому я говорил... Может быть, я эгоист, но я чувствую, что мне очень повезло, что я могу делать это с Mike [Portnoy] и играть с ним вживую, играть эту инструментальную музыку, записываться, и быть в DREAM THEATER с Mangini —все это ощущается так, как будто меня кто-то балует. У меня есть два величайших барабанщика в мире, с которыми я могу выступать. И я думаю, что людям важно знать это и понимать — я реально так считаю».




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9 окт 2022
S
Suhoy571
очень много говорил об этом, открыто и очень ghzvjkbytqyj
Like!1
9 окт 2022
father
Я очень много говорил об этом, открыто и очень ghzvjkbytqyj: пошли вы на [eq со своей [eqy`q, я t,fk вас всех в jxrj, не надо gbpltnm о том, чего вы вообще cerf не t,`nt

просмотров: 670

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