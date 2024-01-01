16 янв 2024



DREAM THEATER исполняют трек DEEP PURPLE в 1997 году



Видео исполнения группой NIGHTMARE CINEMA композиции "Perfect Strangers" в составе James LaBrie — вокал, Mike Portnoy — бас, John Petrucci — ударные, John Myung — клавиши и Derek Sherinian — гитара, девятого декабря 1997 года в London Forum доступно для просмотра ниже.







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