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Dream Theater

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5 фев 2019 : 		 14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER

29 янв 2019 : 		 Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист

12 янв 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новая песня DREAM THEATER

29 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

26 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

22 ноя 2018 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Каждый трек на новом альбоме уникален»

21 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

15 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре

4 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома DREAM THEATER

31 окт 2018 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале

13 сен 2018 : 		 Клавишник DREAM THEATER о новом альбоме

28 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись гитар

25 июл 2018 : 		 DREAM THEATER завершили запись барабанов

21 июл 2018 : 		 Видео из студии DREAM THEATER

19 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись

6 апр 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу летом, альбом выйдет зимой

1 фев 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу в мае

11 дек 2017 : 		 DREAM THEATER на SONY MUSIC

5 дек 2017 : 		 DREAM THEATER собираются начать работу над новым альбомом в следующем году

29 ноя 2017 : 		 Новый концертный альбом DREAM THEATER

9 ноя 2017 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го»

13 окт 2017 : 		 Документальный фильм о туре DREAM THEATER

3 авг 2017 : 		 JAMES LABRIE о сроках выпуска нового альбома DREAM THEATER

26 июл 2017 : 		 Ударник DREAM THEATER о любимых барабанщиках
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14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER



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Owen Davey, 14-летнее канадское дарование из Стратфорда, Онтарио, опубликовал свой мультиинструментальный кавер на песню DREAM THEATER "In The Name Of God".

Owen является самым молодым музыкантом-эндорсером гитар Ibanez и барабанов Tama.

DREAM THEATER - 14 Year-Old Multi-Instrumentalist Covers





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