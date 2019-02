сегодня



14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER



Owen Davey, 14-летнее канадское дарование из Стратфорда, Онтарио, опубликовал свой мультиинструментальный кавер на песню DREAM THEATER "In The Name Of God".



Owen является самым молодым музыкантом-эндорсером гитар Ibanez и барабанов Tama.













