Умер бывший вокалист DREAM THEATER



Бывший вокалист DREAM THEATER Чарли Доминичи умер в возрасте 72 лет. Новости об этом сообщил Mike Portnoy:



«Я вынужден поделиться новостью о кончине бывшего вокалиста DREAM THEATER Чарли Доминичи. Чарли был голосом DT на нашем дебютном альбоме "When Dream And Day Unite", записанном в 1988 году. Помимо того, что он был великолепным певцом, он также был невероятно талантливым автором песен и музыкантом, игравшим на гитаре и клавишных.



Хотя мы расстались с ним в конце 1989 года, он всегда оставался нашим другом... Он был фронтменом группы, игравшей на нашей с Марлен свадьбе в 1994 году, воссоединился с DT на шоу в честь 15-летия "When Dream And Day Unite" в 2004 году, открывал DT в Европе со своей сольной группой в 2007 году и приезжал к нам с John Petrucci во время нашего совместного тура в 2022 году. Я переписывался с ним не далее как несколько недель назад, когда он прислал мне сообщение с поздравлениями по поводу моего возвращения в DT в день объявления об этом. Он был так счастлив и радовался за всех нас...



Неожиданная кончина Чарли - огромная потеря для всех членов семьи DREAM THEATER, и мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования семье Доминичи в это тяжелое время".



Если вы еще не видели его, есть документальный фильм об эпохе DT 1988/1989 годов, который я подготовил для DVD "When Dream And Day Reunite" под названием "I Can Remember When...", который является отличной данью уважения Чарли и его времени в группе.



#RIPCharlieDominici #WhenDreamAndDayUnite»





