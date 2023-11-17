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Dream Theater

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|||| 17 ноя 2023

Умер бывший вокалист DREAM THEATER



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Бывший вокалист DREAM THEATER Чарли Доминичи умер в возрасте 72 лет. Новости об этом сообщил Mike Portnoy:

«Я вынужден поделиться новостью о кончине бывшего вокалиста DREAM THEATER Чарли Доминичи. Чарли был голосом DT на нашем дебютном альбоме "When Dream And Day Unite", записанном в 1988 году. Помимо того, что он был великолепным певцом, он также был невероятно талантливым автором песен и музыкантом, игравшим на гитаре и клавишных.

Хотя мы расстались с ним в конце 1989 года, он всегда оставался нашим другом... Он был фронтменом группы, игравшей на нашей с Марлен свадьбе в 1994 году, воссоединился с DT на шоу в честь 15-летия "When Dream And Day Unite" в 2004 году, открывал DT в Европе со своей сольной группой в 2007 году и приезжал к нам с John Petrucci во время нашего совместного тура в 2022 году. Я переписывался с ним не далее как несколько недель назад, когда он прислал мне сообщение с поздравлениями по поводу моего возвращения в DT в день объявления об этом. Он был так счастлив и радовался за всех нас...

Неожиданная кончина Чарли - огромная потеря для всех членов семьи DREAM THEATER, и мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования семье Доминичи в это тяжелое время".

Если вы еще не видели его, есть документальный фильм об эпохе DT 1988/1989 годов, который я подготовил для DVD "When Dream And Day Reunite" под названием "I Can Remember When...", который является отличной данью уважения Чарли и его времени в группе.

#RIPCharlieDominici #WhenDreamAndDayUnite»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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17 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Кто-то на ДС писал, когда Портного вернули «может еще и Доминичи на место уставшего ЛаБри вернут?», вот, уже не вернут. Первый альбом несколько странный и плохо записан, но все равно он прикольный, недавно переслушивал.
17 ноя 2023
F
Flashback
Очень нравится их первый альбом.
Светлая память музыканту.
Like!1
17 ноя 2023
K
KillTimer
RIP Charlie Guy!!
17 ноя 2023
P
Petrucci
Только я порадовался возвращению Портного и такой удар поддых!
Покойся с миром,мужик...
Like!1

просмотров: 2106

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