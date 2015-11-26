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Dream Theater

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4 апр 2019 : 		 Уроки игры на гитаре от гитариста DREAM THEATER

28 мар 2019 : 		 JOHN PETRUCCI: «MIKE MANGINI много сделал для нового альбома»

23 мар 2019 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

15 мар 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 мар 2019 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»

26 фев 2019 : 		 Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times

24 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Непредсказуемость поддерживает нашу мотивацию»

15 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Ты можешь вдохновляться группой или звучанием, но тебе нужно найти свой звук»

15 фев 2019 : 		 Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER

8 фев 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 фев 2019 : 		 14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER

29 янв 2019 : 		 Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист

12 янв 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новая песня DREAM THEATER

29 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

26 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

22 ноя 2018 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Каждый трек на новом альбоме уникален»

21 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

15 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре

4 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома DREAM THEATER

31 окт 2018 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале

13 сен 2018 : 		 Клавишник DREAM THEATER о новом альбоме

28 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись гитар

25 июл 2018 : 		 DREAM THEATER завершили запись барабанов

21 июл 2018 : 		 Видео из студии DREAM THEATER
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Уроки игры на гитаре от гитариста DREAM THEATER



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Гитарист DREAM THEATER показал пять приёмов игры на гитаре — видео доступно ниже.

DREAM THEATER Guitarist JOHN PETRUCCI Shares Five Tips And Techniques; Video








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