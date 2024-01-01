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Dream Theater

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Mike Portnoy: «Моё возвращение в DT никак не влияло на дела SONS OF APOLLO»



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В одном из интервью с гитаристом SONS OF APOLLO Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES) ответил на вопрос о том, каков статус группы, которая, по слухам, прекратила своё существование:

«Ну, мы были в туре. На концертах мы удвоили посещаемость. Все шло вот так [показывает вверх]. Все шло отлично. И мы отыграли лишь четыре концерта 20-дневного тура по Европе. И нам пришлось свернуть все дела, COVID и все остальное, и вернуться домой. А потом мы с Derek'ом и Jeff'ом захотели начать работу над третьим альбомом. Это было что-то вроде "У нас есть столько времени, чтобы вырастить его". Но не все были согласны с этим; у некоторых были свои планы и дела, которые они хотели сделать, что они и сделали. В итоге мы разделились на две группы. Jeff, который предложил быть вокалистом в группе, которую я создал со своими старыми друзьями под названием ART OF ANARCHY. Он знал, что во время пандемии мы просто собирались вместе и записывали песни. И он сказал: "У вас были разные проблемные певцы. Тебе надо было просто работать со мной с самого начала, и все было бы в порядке". И я такой: "Я согласен". И он предложил мне стать вокалистом. И, конечно же, все участники группы сказали: "Да, черт возьми!" Так что теперь у меня есть ART OF ANARCHY с Jeff'ом. А мы с Derek'ом просто продолжили сочинять, как это было с SONS OF APOLLO, когда мы просто писали; мы писали музыку. Мы продолжали это делать и поняли, что, поскольку некоторые участники не были заинтересованы, мы не могли продолжать SONS OF APOLLO. Я к тому, что Jeff был заинтересован; он бы с удовольствием записал третий [альбом]. Но мы нашли новых участников... Так что [WHOM GODS DESTROY] фактически возник из пепла SONS OF APOLLO. Мы выбрались наружу и продолжили писать то, что могло бы стать третьим альбомом SONS OF APOLLO, но этому не суждено было случиться».

На вопрос о том, легко ли удерживать вместе такую супергруппу, как SONS OF APOLLO, он сказал:

«Ничто не дается легко. Это может быть легко, если каждый просто заткнется и будет делать свою работу, и, да, если люди будут думать об улье, а не только о своей пчелиной натуре. Если у вас есть менталитет командного игрока, а не просто эгоиста, то группа может легко работать и существовать десятилетиями.

Я не называю кого-то конкретного эгоистом. Я просто говорю, что в группах, в каждой группе, есть самовлюбленные, обычно наркоманы, есть заговорщики, жадные мудаки, есть те, кто просто в депрессии и думает, что каждая нота — это самое важное, что случилось в истории. А еще есть люди, которые забывают, что если в группе четыре или пять человек, то на тебя должно приходиться 25 или 20 процентов твоих идей, и если ты отнимаешь их, то отнимаешь у остальных. Это несправедливо, и кто-то будет чувствовать, что его обходят стороной, не слышат и не считают равным. Поэтому я всегда говорю, что в группе, в группе из пяти неработающих дисфункциональных чуваков, если только одна из пяти ваших идей пройдет, то все будет справедливо, и вы должны быть в состоянии смириться с этим. 20-25 процентов - так и должно быть. Вы должны принять этот менталитет, а все, что сверх этого, воспринимать как бонус и не смотреть на это как...

Группы — это очень хреновый брак».

Это интервью попалось на глаза Mike'y и он решил его прокомментировать:

«Очевидно, что Ron (между строк) указывает пальцем на меня (и, возможно, на Billy тоже?), но я должен публично пресечь эту риторику, которая подразумевает, что распад SONS OF APOLLO имеет какое-то отношение к моему возвращению в DREAM THEATER. Последнее произошло только в октябре 2023 года...

Реальность такова, что когда тур SOA был отменен из-за Covid в 2020 году, к тому времени, когда пошли разговоры о написании нового материала и возможном 3-м альбоме, у меня уже были обязательства с TRANSATLANTIC, NMB [NEAL MORSE BAND] и THE WINERY DOGS (с Billy в том числе). Я могу понять разочарование Ron'а, Derek'а и Jeff'а, но реальность такова, что ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, которым мне удавалось жонглировать и балансировать всеми моими группами все эти годы - это выделять определенные окна в моем расписании для каждой группы или проекта, чтобы у них было время на альбомный/туровый цикл. К сожалению, окно для альбома/тура SOA было убито Covid'ом, и к тому времени, когда мир снова открылся, я уже был занят другими группами и проектами.

В любом случае, я рад за тех ребят, что они смогли продолжить совместную работу в других музыкальных формах... но не заблуждайтесь, в то время это не имело никакого отношения к моему воссоединению с DT!»




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