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Гитарист DREAM THEATER — о новом диске



Гитарист DREAM THEATER John Petrucci в рамках недавнего интервью поделился информацией о новом альбоме:



«Мы многому научились на "Distance Over Time". И сказав это, могу добавить, что у нас сейчас определённо что-то новое и отличное. Мы напряжённо работаем, и нам ещё много чего нужно сделать. Планируем выпустить всё в этом году. Сейчас мы в процессе записи клавиш. Не знаю как... Но никаких туров нет, все по домам, все собрались поиграть, и все просто в огне. Лучшие идеи и лучшая игра. Так что альбом будет полон энергетики и волнительных эмоций. Я очень рад и полон оптимизма на его счёт».







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