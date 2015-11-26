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Dream Theater

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6 мар 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о новом диске

13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля
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Гитарист DREAM THEATER — о новом диске



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Гитарист DREAM THEATER John Petrucci в рамках недавнего интервью поделился информацией о новом альбоме:

«Мы многому научились на "Distance Over Time". И сказав это, могу добавить, что у нас сейчас определённо что-то новое и отличное. Мы напряжённо работаем, и нам ещё много чего нужно сделать. Планируем выпустить всё в этом году. Сейчас мы в процессе записи клавиш. Не знаю как... Но никаких туров нет, все по домам, все собрались поиграть, и все просто в огне. Лучшие идеи и лучшая игра. Так что альбом будет полон энергетики и волнительных эмоций. Я очень рад и полон оптимизма на его счёт».

DREAM THEATER Guitarist On Upcoming Album:



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