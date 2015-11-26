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Гитарист DREAM THEATER : «Да, мы уже работаем над новой музыкой»



В рамках недавнего разговора гитарист DREAM THEATER John Petrucci подтвердил, что коллектив уже работает над новым материалом:



«Как группа мы решили уже несколько недель назад оказаться в студии. Мы работаем над новым альбомом. Потому что именно этим мы и можем сейчас заниматься — раз ты не можешь выступать, давайте тогда творить. Вот чем мы сейчас заняты. И у нас уже был прекрасный старт. Так что новая пластинка выйдет в следующем году».













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