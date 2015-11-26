Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 81
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля

12 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах

2 дек 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

1 ноя 2019 : 		 DREAM THEATER в Сан-Антонио

27 сен 2019 : 		 Пиво DREAM THEATER будет продаваться на концертах

23 авг 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

15 май 2019 : 		 DREAM THEATER запишут один из концертов для последующего релиза

17 апр 2019 : 		 JORDAN RUDESS проведёт новый фестиваль

4 апр 2019 : 		 Уроки игры на гитаре от гитариста DREAM THEATER

28 мар 2019 : 		 JOHN PETRUCCI: «MIKE MANGINI много сделал для нового альбома»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора гитарист DREAM THEATER John Petrucci подтвердил, что коллектив уже работает над новым материалом:

«Как группа мы решили уже несколько недель назад оказаться в студии. Мы работаем над новым альбомом. Потому что именно этим мы и можем сейчас заниматься — раз ты не можешь выступать, давайте тогда творить. Вот чем мы сейчас заняты. И у нас уже был прекрасный старт. Так что новая пластинка выйдет в следующем году».

DREAM THEATER Is





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 488

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом