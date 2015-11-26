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Dream Theater

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5 июн 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER

16 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза DREAM THEATER

15 май 2021 : 		 DREAM THEATER готовят серию архивных релизов

30 апр 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER

22 апр 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»

30 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»

6 мар 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о новом диске

13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER
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Новый концертный релиз DREAM THEATER



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DREAM THEATER сообщили о выпуске в цифровом варианте и на CD тиражом в 250 копий еще одного бутлега из серии "Lost Not Forgotten Archives".

Трек-лист:

"Under A Glass Moon" (Phoenix, AZ 12/4/11)
"Forsaken" (London, UK 7/24/11)
"Peruvian Skies" (London, UK 7/24/11)
"Endless Sacrifice" (Austin, TX 10/26/11)
- Drum Solo - (Austin, TX 10/26/11)
"YtseJam" (Austin, TX 10/26/11)
"The Great Debate" (London, UK 7/24/11)
"Another Day" (Austin, TX 7/7/12)
"Through My Words / Fatal Tragedy" (Montreal, QC 10/7/11)
"To Live Forever" (Huntington, NY 7/19/12)
"Learning To Live" (Tel Aviv, Israel 7/19/11)
"The Count of Tuscany" (London, UK 7/24/11)
"As I Am" (Shibuya, Japan 4/24/12)

DREAM THEATER - Lost Not Forgotten Archives: A Dramatic Tour Of Events Board Mixes Available On Limited Edition Vinyl For The First Time



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