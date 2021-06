сегодня



Новый концертный релиз DREAM THEATER



DREAM THEATER сообщили о выпуске в цифровом варианте и на CD тиражом в 250 копий еще одного бутлега из серии "Lost Not Forgotten Archives".



Трек-лист:



"Under A Glass Moon" (Phoenix, AZ 12/4/11)

"Forsaken" (London, UK 7/24/11)

"Peruvian Skies" (London, UK 7/24/11)

"Endless Sacrifice" (Austin, TX 10/26/11)

- Drum Solo - (Austin, TX 10/26/11)

"YtseJam" (Austin, TX 10/26/11)

"The Great Debate" (London, UK 7/24/11)

"Another Day" (Austin, TX 7/7/12)

"Through My Words / Fatal Tragedy" (Montreal, QC 10/7/11)

"To Live Forever" (Huntington, NY 7/19/12)

"Learning To Live" (Tel Aviv, Israel 7/19/11)

"The Count of Tuscany" (London, UK 7/24/11)

"As I Am" (Shibuya, Japan 4/24/12)







