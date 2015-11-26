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Новое видео DREAM THEATER



"Awaken The Master", новое видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A View From The Top Of The World", выход которого состоялся 22 октября:



01. The Alien (9:32)



02. Answering The Call (7:35)



03. Invisible Monster (6:31)



04. Sleeping Giant (10:05)



05. Transcending Time (6:25)



06. Awaken The Master (9:47)



07. A View From The Top Of The World (20:24)







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