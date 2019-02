сегодня



Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times



6 ноября DREAM THEATER представили оформление к новому альбому, а через двенадцать дней вышел номер The New York Times "What Will Become of Us?" с оформлением, весьма похожим на обложку группы. Музыканты написали в Твиттере: «Имитация — высшая степень лести, NY Times». Gail Bichler, главный дизайнер издания, ответила: «Да, изображения выглядят похожими, но мы понятия не имели о вашем альбоме. Могу сказать, что всё появилось практически в одну дату. Иногда люди приходят к одной и той же идее одновременно».



Позже представитель группы сообщил, что роботизированная рука взята из стока фотографий. Один из фанатов группы подверг критике оформителя группы и выразил надежду, что Hugh Syme не получил ни цента за свою работу.



В недавнем разговоре у участников команды спросили об этой ситуации.



«Мы все были ошеломлены. Мы были потрясены. Джон разослал всё это музыкантам. Мы все были ошеломлены. Мы были потрясены. Джон разослал это музыкантам, и, конечно, мы все сказали: "Что? Что происходит? Это действительно правда?"



Мы представили обложку альбома за две недели до того, как она стала обложкой New York Times. И мы такие: "Это совпадение?"»



«На данный момент есть некие догадки. Был ли это кто-то из поклонников, работающих в New York Times? Это моя теория. Они увидели это [и решили]: "Эй, это действительно круто. Я просто предложу этот вариант". Но кто же знает наверняка? Это совпадение? Мне трудно в это поверить. Это лично моё мнение», — сказал James LaBrie.



John Petrucci: «Это нас напугало... Мы подумали: "Что, чёрт возьми, происходит?" И был твит, в котором фанаты говорили об этом. И я думаю, что арт-директор "Таймс" вмешался и дипломатично ответил: "О, иногда такое случается. Есть сходство". Так что я лично ничего не знаю. Это просто странно. Это может быть какое-то странное космическое совпадение. Кто знает?»



James: «Арт-директора из "Таймс" уволили и он раскрыл правду? Нет. Так что можно лишь строить догадки».











Yes, these things look remarkably similar but we had never seen the album. As far as I can tell the album and our cover were released within days of each other. Sometimes people independently come up with the same idea at the same time. — Gail Bichler (@GailBichler) November 22, 2018





Imitation is the highest form of flattery, @nytimes ? pic.twitter.com/U5HIzsM441 — Dream Theater (@dreamtheaternet) November 26, 2018





I'm a HUGE fan of all your music, been listening for ~15 years now, but let's be real... what about this stock image from 2017? The concept isn't all that original, especially in this day and age with A.I being so prevalent in media! https://t.co/Xajvk9atpD — TANUKI (@tanukimusic) November 26, 2018





Here's the exact stock photo of the hand used on your new album. I hope you never paid your designer for their extremely shoddy work. https://t.co/8oRSe3zRDL — TANUKI (@tanukimusic) November 26, 2018











