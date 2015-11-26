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Dream Theater

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26 фев 2019 : 		 Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times

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5 дек 2017 : 		 DREAM THEATER собираются начать работу над новым альбомом в следующем году
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Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times



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6 ноября DREAM THEATER представили оформление к новому альбому, а через двенадцать дней вышел номер The New York Times "What Will Become of Us?" с оформлением, весьма похожим на обложку группы. Музыканты написали в Твиттере: «Имитация — высшая степень лести, NY Times». Gail Bichler, главный дизайнер издания, ответила: «Да, изображения выглядят похожими, но мы понятия не имели о вашем альбоме. Могу сказать, что всё появилось практически в одну дату. Иногда люди приходят к одной и той же идее одновременно».

Позже представитель группы сообщил, что роботизированная рука взята из стока фотографий. Один из фанатов группы подверг критике оформителя группы и выразил надежду, что Hugh Syme не получил ни цента за свою работу.

В недавнем разговоре у участников команды спросили об этой ситуации.

«Мы все были ошеломлены. Мы были потрясены. Джон разослал всё это музыкантам. Мы все были ошеломлены. Мы были потрясены. Джон разослал это музыкантам, и, конечно, мы все сказали: "Что? Что происходит? Это действительно правда?"

Мы представили обложку альбома за две недели до того, как она стала обложкой New York Times. И мы такие: "Это совпадение?"»

«На данный момент есть некие догадки. Был ли это кто-то из поклонников, работающих в New York Times? Это моя теория. Они увидели это [и решили]: "Эй, это действительно круто. Я просто предложу этот вариант". Но кто же знает наверняка? Это совпадение? Мне трудно в это поверить. Это лично моё мнение», — сказал James LaBrie.

John Petrucci: «Это нас напугало... Мы подумали: "Что, чёрт возьми, происходит?" И был твит, в котором фанаты говорили об этом. И я думаю, что арт-директор "Таймс" вмешался и дипломатично ответил: "О, иногда такое случается. Есть сходство". Так что я лично ничего не знаю. Это просто странно. Это может быть какое-то странное космическое совпадение. Кто знает?»

James: «Арт-директора из "Таймс" уволили и он раскрыл правду? Нет. Так что можно лишь строить догадки».



DREAM THEATER Members Were

















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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Saint Portnoy


26 фев 2019, 11:13		А они в курсе, что ко всем синглам к новому альбому для обложек тоже брались стоковые фотки?
А с одной из подобных фотографий, что воткнули в буклет к 2013му, даже поленились водяной знак смыть.

StygianSaviour


26 фев 2019, 11:36		Пффф, а мне еще неловко бывало когда сам так делал. Пора идти оформителем работать.

НELLECTOR


26 фев 2019, 11:47		>>>в курсе, что ко всем синглам к новому альбому для обложек тоже брались стоковые фотки?

А ко всем песням нового альбома брались стоковые мелодии.

StygianSaviour


26 фев 2019, 11:51		>А ко всем песням нового альбома брались стоковые мелодии.
Ха! Не, ну а вообще-то хороший альбом вышел. Мелодии может стоковые, но есть мать их риффы, притом бодрые. У Dream Theater! В 2019!

matthew3833


26 фев 2019, 13:39		Просто они нашли айфон Кирка.

НELLECTOR


26 фев 2019, 13:53		Но, судя по результату, так и не смогли его разблокировать.


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