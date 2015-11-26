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Dream Theater

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27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском

3 мар 2020 : 		 Рассказ о туре DREAM THEATER

16 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля

12 фев 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах

2 дек 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

1 ноя 2019 : 		 DREAM THEATER в Сан-Антонио

27 сен 2019 : 		 Пиво DREAM THEATER будет продаваться на концертах

23 авг 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER
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А-капелла от вокалиста DREAM THEATER



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Видео исполнения вокалистом DREAM THEATER композиции Metropolis Pt. 1", "Take The Time" и "Barstool Warrior" а-капелла, доступно для просмотра ниже.

Watch JAMES LABRIE Sing A Cappella Versions Of More DREAM THEATER Songs























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КомментарииСкрыть/показать 1 )

sibterminator


27 дек 2020, 10:27		Кровь из ушей! И что он с усами сделал?


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