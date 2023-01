сегодня



MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER



В новом интервью "The Metal Edge Podcast" бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy рассказал о своём участии в проекте "Lost Not Forgotten Archives". В результате сотрудничества группы с лейблом InsideOut Music был переиздан давний каталог Ytsejam Records прог-титанов, а также несколько совершенно новых коллекционных изданий. (Ytsejam — это лейбл, который DREAM THEATER использовали в течение многих лет для выпуска официальных бутлегов концертных записей ["Ytsejam" — это "Majesty", написанное наоборот; MAJESTY было оригинальным названием группы DREAM THEATER]).



Portnoy сказал:



«Я был на триллион процентов вовлечён в работу над оригиналами. Фактически это был мой проект — именно у меня были архивы, и именно я собрал все эти релизы с фотографиями из моих архивов, с обширными примечаниями. Именно я собрал оригинальные бутлеги Ytsejam — не знаю, 15 или 20 лет назад. Тогда у меня было около 16 или 20 наименований. И когда они начали переиздавать их в рамках новой серии "Lost Not Forgotten", я не принимал в этом никакого участия, они делали всё сами. Но они использовали многие из моих оригинальных названий Ytsejam. Так что да, я появлялся во многих из них, но я не участвовал в создании иллюстраций или чего-то подобного. И это меня немного расстроило, потому что я потратил так много времени на оригиналы, на примечания. Эти примечания очень важны для людей, они дают представление о том, что стояло за всеми этими демо-записями, живыми выступлениями или чем-то ещё. Поэтому я не участвовал в работе над новыми переизданиями. Но потом мы вдвоём с John'ом [Petrucci, DREAM THEATER] начали работать вместе в 2020 году. Я играл на его сольном альбоме, а потом мы с ним, Jordan'ом Rudess'ом [клавишником DREAM THEATER] и Tony [Levin'ом, бас] записали третий альбом LTE [LIQUID TENSION EXPERIMENT]. И как только мы с John'ом начали работать вместе, я неизбежно заговорил с ним об этом: "Что с этим материалом? Почему там больше нет примечаний?" И я заметил ошибки в выходных данных на тех альбомах, которые они выпустили без моего участия. Поэтому он сказал: "Если ты не возражаешь, проследи за выходными данными и тому подобными вещами, просто убедись, что всё в точности правильно, потому что я очень дотошный в этом вопросе". Так что примерно после первых пяти или шести релизов John начал привлекать меня к работе, чтобы убедиться, что по крайней мере вся информация верна. К сожалению, они до сих пор не используют мои иллюстрации или примечания, но это их право. А потом, когда я стал вовлечён на этом уровне, он и менеджер группы спросили, не мог бы я предоставить ещё кое-что из своих архивов. И я ответил: "Какого чёрта? Почему бы и нет?" В моих архивах есть куча вещей, и они просто пылятся у меня дома. Так что я добавил кучу новых названий. Например, они только что выпустили наше выступление в Madison Square Garden на разогреве у IRON MAIDEN — это новая запись. И ещё несколько, которые скоро выйдут, взяты из моих архивов. Так что на данный момент я немного вовлечён. Не так сильно, как в случае с оригиналами, но достаточно, чтобы я мог дать им несколько новых названий для пополнения коллекции».



На вопрос о том, появится ли он на нескольких релизах "Lost Not Forgotten Archives", Mike ответил:



«Безусловно, я участвую во всех оригинальных альбомах Ytsejam. А потом есть несколько новых, которые я вношу из своего времени, из своих архивов. Но у них также есть куча материалов, выпущенных после меня.



Единственное, что меня огорчает в этой истории с аннотациями, это то, что теперь, я думаю, они транслируют их на некоторых потоковых сервисах, и там нет никакого контекста для всего этого. Кто-то написал мне несколько дней назад: "Что за дела с этой песней, которую я только что услышал?" А я такой: "Где, чёрт возьми, ты это слышал?" А он: "Это на Apple Music или Spotify". И они не знали, кто на ней, они не знали, кто певец. Есть несколько вещей — это демо-записи с разными вокалистами. И без контекста моих примечаний людям почти невозможно понять, что это за вещи. Но в любом случае это ни то ни сё».







+1 -0



просмотров: 418