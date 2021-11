сегодня



Успехи в чартах DREAM THEATER



DREAM THEATER опубликовали позиции нового альбома A View From The Top Of The World, которые он занял по всему миру.



«Спасибо всем фанатам за такую поддержку нашей последней работы! Это очень много значит для каждого из нас».







