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Dream Theater

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Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью



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DREAM THEATER двадцать седьмого ноября выпустят новый концертный альбом, получивший название "Distant Memories - Live In London" и записанный в знаменитом лондонском Apollo Theatre. Фрагмент из этого релиза, композиция "Pale Blue Dot", доступна ниже. Альбом будет доступен в цифровом варианте, боксе на 3-CD и 2 DVD, отдельном 3-CD и 2 Blu-Ray диджипаках в слипкейсе, лимитированной арт-книге 3-CD + 2 Blu-Ray + 2 DVD, а также в бокс-сете 4-LP + 3-CD.

Трек-лист:

01. Untethered Angel

02. A Nightmare To Remember

03. Fall Into The Light

04. Barstool Warrior

05. In The Presence Of Enemies – Part 1

06. Pale Blue Dot

07. Scenes Live Intro

08. Scene One: Regression

09. Scene Two: I. Overture 1928

10. Scene Two: Ii. Strange Déjà Vu

11. Scene Three: I. Through My Words

12. Scene Three: Ii. Fatal Tragedy

13. Scene Four: Beyond This Life

14. Scene Five: Through Her Eyes

15. Scene Six: Home

16. Scene Seven: I. The Dance Of Eternity

17. Scene Seven: Ii. One Last Time

18. Scene Eight: The Spirit Carries On

19. Scene Nine: Finally Free

20. At Wit's End

21. Paralyzed (bonus track)

DREAM THEATER To Release 'Distant Memories - Live In London' In November








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