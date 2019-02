сегодня



Гитарист DREAM THEATER : «Непредсказуемость поддерживает нашу мотивацию»



Гитарист DREAM THEATER John Petrucci недавно поговорил с Metal Wani — небольшие выдержки доступны ниже.



О новом альбоме "Distance Over Time":



«На этот альбом повлияло то, в какой обстановке мы его создавали: запись получилась немного более естественной, первобытной и близкой к корням. Вся группа выехала из города на природу. Это было что-то вроде охотничьей поездки или похода с палатками, эдакий побег от цивилизации — ничто тебя не отвлекает, не нужно болтаться в транспорте, просто возможность побыть вместе и проводить время друг с другом. Играть музыку дни напролёт, сочинять, сделать перерыв на барбекю, общаться ночью за стаканчиком бурбона, проснуться утром, пожарить яичницу, и всё заново в том же порядке. Среда, в которой мы были, и сама обстановка вложили свой вклад, особенно с точки определённого объединяющего опыта, который сблизил нас как друзей и музыкантов. Я думаю, что сама музыка источает это ощущения единства с природой и общности. Я очень рад, что всё получилось именно так».



О решении записывать альбом месте в безлюдном месте:



«Мы действительно получали удовольствие от пребывания в компании друг с другом. Сколько бы мы ни проводили времени вместе в пути, сколько мы вообще друг с другом знакомы, это не то же самое, когда вы путешествуете, потом у вас шоу, затем день отдыха, или когда вы в студии. Там вы просто говорите "пока" и едете домой. Когда у вас появляется возможность просто проводить время друг с другом, просто разговаривать или, там, смотреть вместе телевизор, обедать или готовить, или что там ещё... Это создаёт совсем другую обстановку. Каждый считал себя неотъемлемой частью общего дела и вносил вклад в его результат. Вы работаете над проектом вместе и чувствуете позитивные эмоции и гордость за то, что вы делаете. Это просто замечательная атмосфера для деятельности».



О новой песне "Out Of Reach":



«С этой песней забавно получилось. На самом дела мы совершенно не планировали записывать балладу для этой пластинки. Однажды я зашёл в студию и начал играть на моей баритон-гитаре. Это гитара с очень глубоким звуком и низким строем. И я начал на ней наигрывать этот акустический проигрыш. А следом я помню, что Jordan [Rudess] начинает мне подыгрывать, и в итоге мы как-то совершенно естественным образом сочинили песню прямо там, импровизируя. Когда мы закончили, мы подумали: "А ведь клёво получилось. Это определённо надо записать". У нас не было никакого намерения сочинять такую песню. Она была создана во время того, как мы её играли. Совершенно спонтанно. Мы не были до конца уверены, стоит ли добавлять её в альбом. Но это был такой приятный отрывок, с которым очень хотелось сделать что-нибудь эдакое. Мне кажется, в итоге она нашла своё место в новой записи».



О более высоком положении тарелок на установке ударника Mike'a Mangini:



«Будучи человеком очень внимательным, Mike, как мне кажется, поднял тарелки, чтобы они не перекрывали James'a [LaBrie] на сцене. Если принять во внимание рост James's и его манеру держать микрофон, и возвышение для ударной установки, получалось так, что тарелки были как раз на уровне его головы. Так что, возможно, он убрал их выше, чтобы просто помочь James'у. Вторая причина, если я, конечно, не ошибаюсь, — тут тебе лучше спросить у самого Mike'a — но, возможно, он хотел добавить себе побольше обзора, сделать своеобразное окно, чтобы лучше видеть, что он делает. Со стороны это не выглядит физически удобным [смеётся]. Я не знаю, как он вообще это делает. Наверное, это адски тяжело для плеч, но так играть может только Mike».



Об экспериментальной природе группы:



«Человеку, который захочет завести Dream Theater новому слушателю, будет непросто. Сложно будет выбрать, какого плана песню ему поставить, потому что часто они представляют нас с самых разных сторон. Вы можете выбрать песню вроде "The Spirit Carries On" или "Another Day", или даже ту самую "Out Of Reach", которая обладает более эмоциональным и мелодичным настроением, и более балладного плана. Потом у нас есть всякие технически замороченные песни и записи вроде "Train Of Thought" и "Systematic Chaos", очень тяжёлые и мрачные вещи. Я думаю, что заставляет нас идти вперёд, что нас мотивирует, это тот самый творческий задор, эта искра желания пробовать что-то новое и непривычное, тяга к исследованиям неизведанного. Это неотъемлемая часть прогрессивной группы, которой мы сами с радостью себя называем. Это в нашей природе — пробовать новые приёмы, новое звучание. В конце концов каждая запись — это опыт. Для меня это всегда было чём-то вроде просмотра кино — дело, для которого нужно сесть и сконцентрироваться. Я помню, что я делал так же, будучи ребёнком, подростком, молодым человеком, — ставя в проигрыватель запись Yes или Rush, или Pink Floyd, и просто слушая её от и до. Ты получаешь опыт от музыки так же, как получаешь опыт от киноленты. Когда ты воспринимаешь вещи таким образом: большими мазками, с более широкой палитрой сознания, это делает тебя более открытым для того, чтобы пробовать что-то новое. Получается, что запись перестаёт быть чем-то одномерным. Слушая что-то, ты будто отправляешься в путешествие, и ты уже не уверен в том, что ждёт тебя за поворотом. Эта непредсказуемость, на мой взгляд, и есть то, что делает наше дело интересным и поддерживает нашу мотивацию».















+0 -0









просмотров: 312