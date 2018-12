сегодня



Новое видео DREAM THEATER



"Untethered Angel", новое видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Distance Over Time", выход которого запланирован на 22 февраля на InsideOut Music. Обложку для альбома создал Hugh Syme (RUSH, IRON MAIDEN, STONE SOUR). Продюсером материала был John Petrucci, за сведение отвечал Ben Grosse, а за мастеринг Tom Baker.



Трек-лист:



01. Untethered Angel (6:14)



02. Paralyzed (4:17)



03. Fall Into The Light (7:04)



04. Barstool Warrior (6:43)



05. Room 137 (4:23)



06. S2N (6:21)



07. At Wit’s End (9:20)



08. Out Of Reach (4:04)



09. Pale Blue Dot (8:25)



10. Viper King (4:00) (Bonus)









DREAM THEATER is also planning to hit the road in support of the new album. The "Distance Over Time" tour of North America was recently announced and kicks off on March 20, 2019 in San Diego, California. The tour will run for seven weeks before wrapping up in Mexico City on May 4, 2019. Information on tickets for all upcoming shows as well as VIP packages can be found at DreamTheater.net.













