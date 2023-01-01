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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Dream Theater

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16 июн 2023 : 		 Новое видео DREAM THEATER

10 июн 2023 : 		 DREAM THEATER думают о новом

5 июн 2023 : 		 Сольный альбом барабанщика DREAM THEATER выйдет летом

26 май 2023 : 		 Клавишник DREAM THEATER — о получении «Грэмми»: «Это потрясающее чувство»

3 май 2023 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

30 апр 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о сложностях брака с музыкантом

14 фев 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии

31 янв 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми

26 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER

25 дек 2022 : 		 JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER

23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год

22 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»

20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

9 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»

6 окт 2022 : 		 DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»

24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

11 июл 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников

1 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER
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Новое видео DREAM THEATER



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"Answering The Call", новое видео группы DREAM THEATER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A View From The Top Of The World".




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