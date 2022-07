сегодня



Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»



Будучи ещё барабанщиком DREAM THEATER, Mike Portnoy поговорил с журналом Goldmine — небольшие выдержки доступны ниже.



Как проходит тур с IRON MAIDEN?



«Хорошо. Но, если честно, для нас это странная адаптация — быть группой разогрева. Мы делали это всего пару раз за всю нашу карьеру. Так что с одной стороны — здорово выступать на сцене с великими IRON MAIDEN, на которых мы выросли. Они были огромной частью нашей истории и оказали на нас влияние. С другой стороны, мы привыкаем к меньшему пространству сцены, меньшей продолжительности сета и ко всему тому, что происходит, когда ты выступаешь в качестве группы, открывающей концерт. Так что для нас это странная перестройка, но в конечном итоге она того стоит.



Как вас принимают фанаты IRON MAIDEN?



Ну, именно поэтому мы здесь. Всё дело в том, чтобы попытаться завести новых друзей из числа поклонников MAIDEN. В конечном счёте именно поэтому мы участвуем в этом туре, и пока что всё идёт отлично. Среди их поклонников много старожилов, которые были с ними долгие годы и, возможно, они не знают такую группу, как DREAM THEATER, поэтому... Я составил сет-лист, который является своего рода краш-курсом по металлической стороне DREAM THEATER. Это один и тот же сет каждый вечер, что необычно и для нас. Но я думаю, что это то, за что их поклонники могут ухватиться. Это более лёгкий для восприятия сет-лист. Никаких больших 20-минутных эпиков. Больше просто металлической части и "хитов" — не то чтобы у нас были какие-то хиты — но те, которые немного более доступны для восприятия. К счастью, DREAM THEATER никогда не были хитовой группой, потому что я бы не хотел ничего больше, чем постоянно выходить и играть одни и те же песни, только потому, что их хотят услышать люди. Сейчас я вижу это на примере IRON MAIDEN, потому что они решили исполнить в этом туре сет-лист, состоящий, по сути, из песен последних 10 лет. И это вызвало большой резонанс среди некоторых их поклонников. С одной стороны, я могу понять точку зрения фанатов, которые хотят услышать хиты, но с другой стороны, я понимаю точку зрения MAIDEN, которые не хотят до конца жизни играть одни и те же песни. Они выпускают новые альбомы; они хотят играть новую музыку. Обычно, когда я составляю сет-лист, это широкая палитра, из которой я могу выбирать. Мне нравится выбирать более 100 песен и не чувствовать, что мы должны играть что-то одно».



Какие планы у DREAM THEATER после тура MAIDEN?



«После этого тура DREAM THEATER возьмут перерыв до конца года. На данный момент мы в разъездах с июня прошлого года, так что для нас это последний этап. На самом деле мы даже не должны были гастролировать в этот момент. Мы должны были уже закончить. И когда поступило предложение от MAIDEN, мы его приняли. Как только этот тур закончится, я сразу же отправлюсь в тур AVENGED SEVENFOLD и буду играть с ними на барабанах до конца года. Так что я отправляюсь буквально на следующий день после окончания тура MAIDEN. Я прилетаю в Лос-Анджелес, чтобы начать с ними репетиции».



Барабанщик AVENGED SEVENFOLD Джимми Салливан был вашим большим поклонником. Ваше участие в группе, вероятно, большая честь для них, и это действительно красивый жест с вашей стороны.



«Для меня тоже большая честь, что меня выбрали и попросили сделать это, потому что так сложилась ситуация. Знаете, когда я работал над альбомом, для меня это было честью. Я хотел быть очень внимательным, чтобы оживить барабанные партии The Rev'а для этого альбома. Они потеряли своего брата в невероятно раннем возрасте. Ему было всего 28 лет, так что это была трагедия, которую им пришлось пережить. Я хотел прийти и продолжить его наследие с барабанными партиями, которые он должен был играть. Так что я сделал свою работу, и мы так хорошо провели время друг с другом на личном уровне... Ребята реально классные, и мне очень понравилось записывать с ними альбом. И я сказал им, что если у меня будет возможность поехать с ними в турне, я с удовольствием это сделаю, и, конечно же, их турне начнётся, как только закончится турне DREAM THEATER».



После стольких лет вам всё ещё нравится термин «прогрессив»?



«Мы никогда не испытывали дискомфорта от него, даже 20 лет назад, когда группы старались избегать этого слова как чумы, будь то группа типа TOOL или группа типа RADIOHEAD. На протяжении многих лет группам было не по себе от этого термина. DREAM THEATER никогда не испытывали дискомфорта. Мы всегда принимали его и гордились им. Невозможно отрицать, что мы именно такая группа. Мы — прогрессив-металл-группа. У нас есть элементы прогрессивного рока и хэви-металла, и это то, чем является DREAM THEATER. И мы всегда писали 15-минутные песни, и у нас всегда были длинные инструментальные отрывки. Эта группа была сформирована на основе идей таких прогрессивных групп, как RUSH, YES и GENESIS, и таких металлических групп, как MAIDEN, PRIEST и SABBATH. Мы всегда гордились тем, что являемся прогрессивной группой, и только сейчас весь остальной мир, похоже, смирился с этим термином. Теперь внезапно такие группы, как MASTODON, THE MARS VOLTA и MUSE, вдруг стали крутыми, чтобы быть прогрессивными. На протяжении многих лет это было не так, но мы сами никогда не боялись такого направления. Вот почему мы основали Progressive Nation, и вот почему я назвал его так. Это просто показывает, что слово прогрессив в наши дни не означает GENESIS и KING CRIMSON. Слово "прогрессив" может использоваться в самых разных направлениях — от OPETH до PORCUPINE TREE».



То есть вы считаете, что «прогрессив» — этот жанр, это слово — гораздо жизнеспособнее как современное движение?



Да, я уже называл их, но посмотрите на такие группы, как MASTODON или THE MARS VOLTA. Эти группы сейчас выпускают такие длинные, объёмные песни, и они не боятся этого. Дело в том, что такая группа, как DREAM THEATER, никогда не была дружественной к радио. Или группой, ориентированной на MTV. Или мейнстримовой группой. Мы никогда не попадём на страницы Rolling Stone. Так было 25 лет назад, так есть и сейчас. И мы совершенно не против этого. Мы построили потрясающую карьеру без этого. Если бы мы хотели писать пятиминутные песни, мы бы сделали это в мгновение ока. Но эта группа не об этом».





