8 авг 2020



DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью



Лидер DREAM THEATER John Petrucci подтвердил в недавнем разговоре, что группа планируют приступить к работе над новой пластинкой уже осенью:



«В этом году много работ над музыкой. Очевидно, что многие стараются сохранять кретивность. Наше расписание поменялось, мы изначально должны были поехать в тур весной, сейчас находиться в туре, и возможно к концу осени/зимой взять какую-то паузу. Но сейчас все изменилось, мы возвращаемся в студию, потому что никто не хочет просто сидеть и ничего не делать. Мы творческие люди, мы будем создавать что-то новое, так что да, все сдвинулось и уже осенью начнем работу над новым материалом».













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