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Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год



Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие планы у группы на 2023 год:



«Мы вылетаем 11 января в Тель-Авив. И наши первые два концерта пройдут в Тель-Авиве — 13 и 14 числа. Затем мы летим в Испанию и продолжаем оттуда — играем в Испании и выступаем по всей Европе. По-моему, последнее выступление состоится 21 февраля в Лондоне... А потом, по плану, мы должны сделать что-то весной в Северной Америке. После этого мы наконец-то отправимся в Азию, потому что мы там ещё не были... Это должен был быть наш следующий этап, когда мы закончили в Глазго в феврале 2020 года, как раз перед пандемией. Мы должны были отправиться в Азию в апреле 2020 года. Но этого не произошло. Так что мы должны добраться до Азии, проехать по этим странам и на этом, думаю, с этим туром всё. Затем мы возьмём паузу на отдых, и уже потом начнём думать о новом альбоме. Но не представляю, чтобы мы оказались в студии ранее начала 2024 года. В этом нет никакого смысла, однако гарантировать ничего не могу — в мире всё постоянно меняется».







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