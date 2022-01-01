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*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 21
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 12
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 11
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Dream Theater

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23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год

22 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»

20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

9 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»

6 окт 2022 : 		 DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»

24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

11 июл 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников

1 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

20 июн 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах

11 июн 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о туре

29 май 2022 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «У Mike'a есть яйца!»

5 май 2022 : 		 MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»

1 май 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER продемонстрировал виртуозное владение булками

29 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»

22 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о «Грэмми»

19 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS — о первой «Грэмми» для DREAM THEATER

19 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о визите бывшего

13 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми
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Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год



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Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие планы у группы на 2023 год:

«Мы вылетаем 11 января в Тель-Авив. И наши первые два концерта пройдут в Тель-Авиве — 13 и 14 числа. Затем мы летим в Испанию и продолжаем оттуда — играем в Испании и выступаем по всей Европе. По-моему, последнее выступление состоится 21 февраля в Лондоне... А потом, по плану, мы должны сделать что-то весной в Северной Америке. После этого мы наконец-то отправимся в Азию, потому что мы там ещё не были... Это должен был быть наш следующий этап, когда мы закончили в Глазго в феврале 2020 года, как раз перед пандемией. Мы должны были отправиться в Азию в апреле 2020 года. Но этого не произошло. Так что мы должны добраться до Азии, проехать по этим странам и на этом, думаю, с этим туром всё. Затем мы возьмём паузу на отдых, и уже потом начнём думать о новом альбоме. Но не представляю, чтобы мы оказались в студии ранее начала 2024 года. В этом нет никакого смысла, однако гарантировать ничего не могу — в мире всё постоянно меняется».




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