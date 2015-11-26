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Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу



Гитарист DREAM THEATER John Petrucci 28 августа на Sound Mind Music/The Orchard выпустит свой второй сольный альбом "Terminal Velocity", в работе над которым принимали участие приглашённые музыканты Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, ex-DREAM THEATER) на барабанах и Dave LaRue (DIXIE DREGS) на басу. Впервые за более чем десять лет Petrucci и Portnoy записывались вместе — с тех пор, как последний покинул DREAM THEATER.



В новом интервью испанскому Metal Hammer Petrucci заявил, что он прекрасно понимает, что его возобновившиеся рабочие отношения с Portnoy приведут к спекуляциям среди поклонников DREAM THEATER о том, что это всего лишь вопрос времени, когда Portnoy вернётся в группу:



«Я понимаю, откуда исходят подобные идеи. Одним из моих опасений не в смысле музыки, а что касается Mike'a [сыгравшего на моей сольной пластинке], является то, что я не хотел, чтобы у людей сложилось неправильное впечатление.



Mike Mangini в DREAM THEATER уже 10 лет. Сколько альбомов мы уже записали вместе? Три? [И] два концертных альбома. Много музыки и гастролей, и он барабанщик DREAM THEATER, так что я не хотел бы, чтобы родилось странное или ложное представление типа: "О, это значит, что Mike [Portnoy] вернётся". Это не так.



Я думаю, что я поступаю эгоистично, но вместе с этим я получаю лучшее из обоих миров, потому что я могу играть с двумя величайшими барабанщиками в мире, — в DREAM THEATER и с моим сольным материалом. И это здорово для меня как для гитариста, это замечательно.



Я думаю, что это действительно важно для всех — прежде всего для фанатов — понять это. Я думаю, из уважения к обоим барабанщикам — Mike'у Mangini и Mike'у Portnoy — важно, чтобы не было недоразумений вроде: "О, это означает что-то другое". Portnoy сыграл на моём сольном альбоме, и это действительно радостный момент для меня.



Я знал, что это будет частью истории — я принимаю это — так что лучшее, что я могу сделать, это чтобы было всё предельно ясно. Я не хочу, чтобы люди неправильно всё поняли. Я не хочу создавать драму или нечто таинственное, потому что всё позитивно. Я сделал сольный альбом — наконец-то, после 15 лет — и попросил своего друга, с которым не играл 10 лет, сыграть на нём барабанные партии. Так что это и есть те самые флюиды».







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