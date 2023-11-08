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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
*KERRY KING вернётся в 2024! 19
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Dream Theater

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7 ноя 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER ошеломлён реакцией на возвращение бывшего

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24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»
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|||| 7 ноя 2023

Вокалист DREAM THEATER ошеломлён реакцией на возвращение бывшего



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James LaBrie заявил, что он был «ошеломлён» невероятной реакцией на заявление DREAM THEATER о воссоединении группы с оригинальным барабанщиком Mike'ом Portnoy.

60-летний певец канадского происхождения, который является фронтменом DREAM THEATER с 1991 года, опубликовал в своих социальных сетях несколько фотографий, на которых он запечатлён с Portnoy, сделанных с разницей в несколько десятилетий, и приложил к ним следующее сообщение:

«Я могу сказать, что потерял дал речи и ошеломлён реакцией...

Огромное спасибо за невероятную реакцию на воссоединение классического состава DREAM THEATER. Мы очень благодарны и рады начать следующую главу с новым альбомом и мировым турне. Это будет чертовски интересно для всех.

Добро пожаловать домой, мой друг. Mike Portnoy».






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8 ноя 2023
Гепард
Мы тоже, Кевин, мы тоже...

просмотров: 510

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