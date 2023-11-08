7 ноя 2023



Вокалист DREAM THEATER ошеломлён реакцией на возвращение бывшего



James LaBrie заявил, что он был «ошеломлён» невероятной реакцией на заявление DREAM THEATER о воссоединении группы с оригинальным барабанщиком Mike'ом Portnoy.



60-летний певец канадского происхождения, который является фронтменом DREAM THEATER с 1991 года, опубликовал в своих социальных сетях несколько фотографий, на которых он запечатлён с Portnoy, сделанных с разницей в несколько десятилетий, и приложил к ним следующее сообщение:



«Я могу сказать, что потерял дал речи и ошеломлён реакцией...



Огромное спасибо за невероятную реакцию на воссоединение классического состава DREAM THEATER. Мы очень благодарны и рады начать следующую главу с новым альбомом и мировым турне. Это будет чертовски интересно для всех.



Добро пожаловать домой, мой друг. Mike Portnoy».











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