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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 19
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 17
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Dream Theater

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16 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «Соки струятся!»

10 фев 2024 : 		 DREAM THEATER начали

29 янв 2024 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в группу»

17 янв 2024 : 		 Басист DREAM THEATER о выступлении сидя

16 янв 2024 : 		 DREAM THEATER исполняют трек DEEP PURPLE в 1997 году

8 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Мы должны уйти в закат вместе»

31 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «За последние 13 лет или около того я, наверное, раз 100 мечтал вернуться в DREAM THEATER»

27 ноя 2023 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Это было правильное решение в правильное время»

17 ноя 2023 : 		 Умер бывший вокалист DREAM THEATER

7 ноя 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER ошеломлён реакцией на возвращение бывшего

25 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!

3 июл 2023 : 		 MIKE PORTNOY сходил на DREAM THEATER

1 июл 2023 : 		 Музыканты DREAM THEATER — о поборах на площадках

20 июн 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER

18 июн 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив»

16 июн 2023 : 		 Новое видео DREAM THEATER

10 июн 2023 : 		 DREAM THEATER думают о новом

5 июн 2023 : 		 Сольный альбом барабанщика DREAM THEATER выйдет летом

26 май 2023 : 		 Клавишник DREAM THEATER — о получении «Грэмми»: «Это потрясающее чувство»

3 май 2023 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

30 апр 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о сложностях брака с музыкантом

14 фев 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии

31 янв 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми

26 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER

25 дек 2022 : 		 JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER

23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год
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|||| сегодня

MIKE PORTNOY: «Соки струятся!»



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MIKE PORTNOY поделился следующей информацией о записи нового альбома DREAM THEATER:

«Вторая неделя работы в студии с DT проходит великолепно! Настроение и атмосфера потрясающие, струи творческих соков не остановить... #DreamTheater2024 #DT16










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16 фев 2024
rassol
Обоссался поди?

просмотров: 99

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