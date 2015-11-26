27 дек 2021



Рождественская классика от DREAM THEATER



DREAM THEATER опубликовали на своем канале исполнение рождественской классики "O Holy Night". Запись была сделана на саундчеке в Roseland Theater, Portland, Oregon, девятого июня 1993 года и выпущена на специальном диске для членов фан-клуба три года спустя.







</div>





+2 -0



просмотров: 218

