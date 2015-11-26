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Dream Theater

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Гитарист DREAM THEATER: «Ты можешь вдохновляться группой или звучанием, но тебе нужно найти свой звук»



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Во время выставки NAMM 2019, состоявшейся в прошлом месяце, гитарист DREAM THEATER John Petrucci дал интервью для Guitar Interactive. Небольшая выдержка из беседы приведена ниже.

«Я думаю, что музыка должна быть искренней. Звучит как клише, но это клише, потому что это правда. Вы можете вдохновляться группой или звучанием, и в этом нет ничего плохого, — и мы тоже так делаем — но потом вам нужно отчасти найти свой собственный звук, и именно это делают все эти молодые музыканты, и это поражает меня. После того, как я слушаю некоторые песни, я думаю: "Что, чёрт возьми, происходит?»

DREAM THEATER Guitarist JOHN PETRUCCI -









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