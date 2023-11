сегодня



MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Это было правильное решение в правильное время»



На сессии вопросов и ответов на "Metalmania III", проходившей в этом месяце в Лос-Анджелесе в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp, барабанщика Mike'a Portnoy спросили, как состоялось его возвращение в DREAM THEATER. Он ответил:



«Прошло уже 13 лет. Безумно интересно, как летит время. Но в последние пару лет, наверное, во время пандемии я вновь наладил связь с [гитаристом DREAM THEATER] Джоном Петруччи. Как только мы оказались в изоляции и все мои группы не могли гастролировать, как и DREAM THEATER, John Petrucci записал сольный альбом и попросил меня сыграть на нём. Затем мы решили, что хотим записать ещё один альбом LTE [LIQUID TENSION EXPERIMENT], в котором участвовал клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess. А вскоре после этого John предложил мне поехать с ним в турне. Так что, похоже, за последние несколько лет мы в какой-то мере воссоединились.



У нас очень долгая история — мы уже почти 40 лет вместе, и наши семьи выросли вместе, наши жёны играли в одной группе, и наши дети выросли вместе. Так что, честно говоря, мне показалось, что это было правильное решение в правильное время... Наши дети буквально выросли все вместе, на верхних койках друг напротив друга в автобусе. Моя дочь и дочь John'a живут вместе в Нью-Йорке последние четыре или пять лет. Так что у нас так много семейных историй, помимо музыки, что мне показалось, что пришло время сделать это».



На вопрос о том, есть ли вероятность того, что следующий студийный релиз DREAM THEATER станет продолжением концептуального альбома 1999 года "Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory", Portnoy ответил следующее:



«Мы ещё не говорили об этом, но это было бы закономерно. Но, возможно, именно потому что это закономерно, мы и не станем этого делать. Но никогда не знаешь, как получится... Это, безусловно, было бы интересно сделать, но я не знаю. Мы начнём с нуля, воссоединимся, отправимся в студию и будем жить вместе. У нас сейчас другой этап жизни. Когда я ушёл из группы 13 лет назад, нам всем было за 40, а сейчас нам за 50 и 60. Будет интересно посмотреть, как мы теперь будем существовать в этом новом мире. Так что я с нетерпением жду возможности снова оказаться с ребятами и создавать музыку вместе».



На вопрос, повлияет ли его возвращение в DREAM THEATER на то, сколько песен периода Mike'a Mangini будет включено в будущий сет-лист группы, Portnoy ответил:



«Пока рано говорить об этом. Когда я ушёл из группы 13 лет назад, именно я составлял сет-лист и тому подобные вещи. Так что мы даже не обсуждали, какой будет новая система. Я, конечно, открыт для этого, так что я, конечно, сыграю и песни периода Mike'a, если они этого захотят. Но это определённо будет другая модель.



Когда я ушёл, я управлял многими вещами, и я думаю, что теперь они настолько привыкли работать больше как коллективная группа, что теперь это совсем другие отношения, и мне придётся найти своё место, не наступая никому на пятки. Я должен уважать то, что они делали это всё это время без меня. Что бы они ни хотели сделать, я готов к этому. Но, несмотря на это, есть много нашей совместной музыки, к которой тоже можно вернуться и сыграть её... Лично я с нетерпением жду возможности вспомнить былое, но если они захотят исполнить и более новый материал, то я не против».



Mike'a также спросили о состоянии некоторых других его проектов, включая THE WINERY DOGS и SONS OF APOLLO, и о том, как на них повлияет его возвращение в DREAM THEATER. Он ответил на это:



«До того, как произошла эта история с DREAM THEATER, я думаю, у меня было семь или восемь групп, что-то в этом роде. Так что, естественно, я не смогу участвовать во всех из них, и сейчас я сосредоточен и сфокусирован на DREAM THEATER. У меня есть ощущение, что некоторые группы выживут, а некоторые нет. Но я думаю, что THE WINERY DOGS, вероятно, продолжат свою деятельность. Мы всё ещё продолжаем. Во вторник я улетаю в Японию, где проведу несколько недель с THE WINERY DOGS. А на прошлой неделе мы сняли концертный Blu-ray на последнем концерте в Европе, так что он тоже выйдет.



Но в моём расписании есть и другие дела. У меня ещё есть концерт с METAL ALLEGIANCE в январе [2024 года] в Анахайме, и у меня ещё есть несколько концертов с FLYING COLORS, это моя группа со Steve'ом Morse'ом и Dave'ом LaRue; мы всё ещё выступаем на Cruise To The Edge в марте [2024 года]. Так что у меня всё ещё есть другие обязательства и другие дела, которые я всё еще планирую осуществить со всеми этими группами. Но я думаю, что как только все эти обязательства будут сняты, я сосредоточусь на DREAM THEATER, по крайней мере, на некоторое время».







